日本ハムの新庄剛志監督（５４）が３１日、就任５年目を迎えるキャンプを前に、超実力至上主義を掲げた。キャンプ地の沖縄・名護で全体ミーティングを行った後に取材対応。「今までは成長、育成を考えながらやってきた４年だったけど、もうそれだとファンも納得してくれない。（年俸）１億円超えた選手でも調子悪かったら２軍。とにかく全て勝つ。勝つだけ。もう遠慮はしません」。珍しく強めの口調で、地獄のキャンプを予告した。

今オフは昨季１４勝でパ・リーグ最多勝の有原が加入。同じく最多勝の伊藤や９勝の北山、達ら投手陣は強力で、打線も本塁打、打点の２冠レイエスを中心に両リーグ最多の１２９本塁打を誇る。「１２球団見てもメンバーが抜けている気がする。僕の思い通りに来た」と、新戦力と４年間で作り上げてきた“チルドレン”に絶対の自信を誇る。

レギュラー固定を掲げる今季だが、開幕から１か月までは最後のサバイバルを行う。「僕の中で、１番から８番までは決まっている。ただ、もう一回だけ、ガッチガチにライバルの競争をしてもらいたい」。キャンプ２日目の２月２日には２軍選手を中心とした紅白戦も予定しており、最強ナイン形成へ“最終試験”を行っていく。

今季のチームスローガンは、圧倒するという意味を持つ英語の「Ｄｏｍｉｎａｔｅ」をもじって「ＤＯＭＩれ！」。日が暮れた後は、恒例となった花火大会を球場のスタンドから見つめた。「断トツですね。断トツ。そういう力は持っているチーム」。大輪を咲かせる準備は整った。１０年ぶりのリーグ優勝へ集大成の新庄ハムが球界を圧倒する。（川上 晴輝）