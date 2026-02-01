ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に出席した。

朗希はメジャー１年目となった昨季、開幕ローテ入りを果たしたが、５月途中から右肩を痛めて長期離脱。しかし、９月には救援でメジャー復帰を果たし、ポストシーズンでは抑えを務めるなど救世主として球団史上初のワールドシリーズ連覇に貢献した。ただ、レギュラーシーズンでは１０登板（８先発）で１勝１敗、防御率４・４６だった。

この日、大谷翔平投手（３１）とともにステージに上がった朗希は、トークショーのＭＣから「デビュー戦とポストシーズンはどっちが緊張した？」と聞かれ、「余裕でデビュー戦です」と即答。「（ポストシーズンは）緊張もありましたけど、勝負の楽しさというか、そっちの方が強かったので」と明かした。

ド軍で同僚の大谷、山本は３月のＷＢＣ出場が決まっているが、朗希は侍ジャパンのメンバーには入っておらず、２月からは先発復帰する米２年目に向けてアリゾナ州グレンデールで行われるキャンプで調整する。