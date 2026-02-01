もうこれで「分数」「小数」は大丈夫！　IQ120の子を多数育てた園長がすすめる「最強の算数学習法」

小数・分数は小学生がつまずきやすい算数の単元だ。できないままだと後々たいへん困ったことになる。いざ難関に直面した時、それを楽に越えられるように、就学前から進められることはないだろうか。算数教育に力を入れている「東京いずみ幼稚園」園長・小泉敏男が、著書『最高の育て方事典』より良い知恵を一つ紹介する。

小学校でつまずく原因になるかも

小学生のころ、小数や分数の理解に苦しみ、算数でつまずきを感じた読者もいることと思います。

現在の小学校のカリキュラムでは、小数は小学3年生で、分数は小学3年〜6年の3年間で段階的に学ぶことになっています。意外と多くの時間が割かれているように見えますが、それでもつまずく小学生がいるのはなぜでしょう。

おそらく、小数、分数によって子どもが理解している「数の世界」が崩れてしまうからではないでしょうか。

子どもはまず自然数（1、2、3……といった、日常で最もよく使われる数字）を学び、それが数のすべてだと信じ込んで育ちます。

ところが小学3年生になったある日、学校でいきなり「1.6」「2/3（3分の2）」など、自然数と自然数の間に実は何かがあると知らされるわけです。その子のなかにあった数の世界が否応（いやおう）なく変容を迫られるわけで、だからなかなか理解できない子が出てくるのでしょう。

分数を教えるなら食べ物で

また、自然数は具体物と対応させやすく、その意味で理解しやすいわけですが、小数や分数となるとなかなか対応させにくいことも、理解の妨げになっているものと思われます。

たとえば「みかん1個」は誰にでも想像できますが、「みかん1／8個」とか、ましてや「みかん0．7個」などと言われると、大人でもイメージしにくくなるので、子どもが混乱するのも無理のない話でしょう。

ですが、幼児期に小数・分数を体験させておけば、就学後に授業で教わったときにも、つまずくことなく理解できるに違いありません。

では、子どもにどうやって小数、分数に触れてもらえばいいでしょう。私はあくまでも日常生活のなかで小数、分数に触れて、くり返し「体験」してもらえば十分だと思っています。

分数は、私たちの身のまわりにいくらでもあります。たとえば、スーパーでよく売られている「6Pチーズ」は優秀な〈教材〉です。円を6つに切り分けたかたちをしているので、これを子どもに見せて、

「6つに分けたうちのひとつを『6分の1』と言うんだよ」

と分数を教えることもできますし、

「3つでちょうど半分になるね。2つに分けたうちのひとつぶんと同じだから、『2分の1』とも言うよ」

と、約分に触れることもできます。

家族のイベントにもちょっとだけ「学び」を混ぜる

6Pチーズのように切り分けられる食べ物から、ケーキを想像した読者もいることと思います。そのケーキを食べるときにも、学びを少しだけ混ぜましょう。たとえば誕生日にケーキをホールで買う機会があったら、親が、

「家族4人だから、4等分。4分の1ずつに分けるよ」

と教えてもいいし、

「お母さんはダイエット中だから、4分の1を半分にして、8分の1にしよう」

と、子どもの前でケーキを切っていくのもおすすめです。切ったケーキが目の前にあれば、どんな小さい子でも「4分の1」と「8分の1」の違いを目で見て知ることができるでしょう。

小数の〈教材〉も生活のなかにある

日常生活のなかには、小数もたびたび登場します。

●身長

●体重

●温度（気温や体温）

●靴のサイズ

などはいい例で、これらもぜひ、〈教材〉として利用するといいのではないでしょうか。

まず、子どもに体重計に乗ってもらいましょう。仮に、「18.5kg」という結果が出たとします。そこで大人が小数を端折らず、

「○○くんは、18.5kgだから、18と19のちょうど真ん中だ。大きくなったね！」と声に出して教えてあげてください。

できれば目盛り式の体重計を使うことをおすすめします。デジタル体重計も悪くはありませんが、目盛り式なら、目盛りを見るだけで子どもでも「18.5」が「18」と「19」のあいだの数字だと理解できるからです。

あるいは、家にある「はかり」で物の重さを子どもと一緒に量ってもいいし、身体測定のときに測った身長を伝えたり、お父さんと靴のサイズを比較してみたり……といった遊びもおすすめです。

子どもの好みを利用してもいいでしょう。たとえば野球好きな子は、「打率 〇割×分△厘」という言葉を一度は耳にしているでしょうから、

「『3割バッター』というのは、10回のうち3回はヒットが打てる選手なんだよ。すごいよね！」

と親が教えてあげれば、子どもの興味を上手く惹けるかもしれません。

とにかく、早く小数、分数の存在に気づかせてあげてください。親子で一緒に探索すれば、楽しく学べるはずです。

楽しく取り組めるなら知育パズルも

小数や分数に関しては、子どもが喜んで取り組むようであれば、知育教材を導入するのもおすすめです。

たとえば「分数パズル」（くもん出版）を使えば、〈10分の1は10集まれば1になる〉〈3分の1は4分の1より大きい〉など、分数についてより詳しく学ぶことができます。

ですが、子どもに小数や分数を「理解させよう」と焦る必要はありません。子どもが生活のなかで小数や分数というものを体験することで、「なんとなく知っている」状態になればもう十分。小さなことですが、そのような体験の積み重ねこそが大事です。

小学校で小数や分数を習ったとき、幼児期に積み重ねた体験と教科書の内容が頭のなかでつながれば、理解は一気に進みます。たくさん体験させておけば、子どもは勝手に「あと伸び」するのです。

それにしても、チーズやケーキで準備学習ができるのですから、これほど「おいしい」話はないと思いませんか。ぜひ今日からでもやってみてください。

