お笑い芸人、ゆりやんレトリィバァ（35）が1月30日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。17年4月に起こった「汗だくベッド写真」流出騒動の真相について明かした。

ゆりやんは映画初監督作品「禍禍女（まがまがおんな）」（2月6日公開）で自身の恋愛体験を反映させた恋愛史上“最狂”の復讐劇。「私の実際の恋愛を元にしたホラー映画です。ほぼドキュメンタリー」と説明。自身は禍禍女として出演している。

そして番組側はゆりやんの恋愛遍歴をパネル化。アキナ山名文和には告白したという。霜降り明星の粗品にも思いを寄せ、相方のせいやにまでラブコールしたと伝えられた。ゆりやんは真相について「勝手に三角関係を自分に作り上げた？」と聞かれ「はい。なんかなっちゃいまして。恋多き女といいますか」と笑顔を見せた。

パネルには、ジャルジャル福徳秀介との「汗だくベッド写真」流出騒動についても言及されていた。ゆりやんは「アキナの山名さんと霜降り明星のおふたりに関しては本当に本気で好きだったんですけども。すいません、ここで言います。福徳さんに関しては一切興味がありませんでした」と明かし、スタジオがどよめいた。

金曜MCのミッツ・マングローブから「遊びだったんですか？」と聞かれ、ゆりやんは「ええ、そうです」と返答。さらにミッツから「福徳さんは本気だったっていう話も聞いてるんですけど」と言われ「それはもう、あきらめてほしいです」と語った。MCの垣花正からは「おふざけでやったら、まぁまぁジャルジャルのファンに怒られたっていう説もあるんですよ」と補足された。

ゆりやんは流出写真について「沖縄の劇場の合間に、ネタ終わって汗だくで。『ちょっとここ、写真撮ろう!』ってなって撮ったら、こんな感じになりました」と笑い飛ばした。

流出騒動は、関大の先輩後輩にあたる、福徳とゆりやんの茶番だったと、のちに判明した。福徳がゆりやんに送るはずの「汗だくベッド写真」などを自身の公式LINEに誤送信。ジャルジャル公式X（当時ツイッター）で「公式LINEオワビ 先ほどはフクトキの誤送信により、大変お騒がせしました、、。個人的にLINEでも連らくありましたが、皆様が誤解されるように関係せいではまったくありませせんないのですす」（原文まま）とつづり、マネジャーへ送ったLINEの文面も公開。

そこには「黒田くんごめん。ゆりやんに送るはずが、間違えて、公式LINEにあげてもた。なんとかしてくれへん？ さすがに、いま、ゆりと付き合ってるってバレたくない」と書かれており、当時は一部で話題となっていた。