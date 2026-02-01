最高裁裁判官の国民審査が8日投開票の衆院選と同時に実施される。主権者として司法との距離を縮め、現状を見つめ直す機会としたい。

最高裁は「憲法の番人」と呼ばれる。国民の代表として選ばれた国会が定める法律などについて、違憲審査する最終的な権能があるからだ。

その職責にふさわしいかどうか、国民審査は直接意思表示できる機会となる。結果によって罷免もある。世界でも珍しい制度だ。

最高裁の長官の指名、判事の任命は内閣が行い、国民は関われない。それだけに衆院選同様、じっくりと考えて投票してほしい。

裁判官は15人おり、このうち前の衆院選後に就任した2人が今回の審査対象となる。衆院解散から期間が短かった影響で遅れたが、きょうから期日前投票もできる。

かつては海外に住む有権者は国民審査の投票ができなかった。その違憲性が問われた訴訟で2022年、最高裁判決は「選挙権と同様の性質がある」と判断した。

国民審査権の意義の大きさは争う余地がない。それにもかかわらず制度の形骸化が指摘されて久しい。適切な見直しが必要ではないか。

現行制度は、辞めさせたい裁判官の欄に「×」印を書き、有効投票の過半数となれば罷免となる。×以外を書くと無効となり、何も記入がなければ「信任」と見なされる。

過去に罷免は一例もない。多ければよいわけではなく、国民一般の注目度は低いと言わざるを得ないのが現状だ。

一番の要因は、有権者にとって最高裁の裁判官が遠い存在で、適否を判断しようにも情報が乏しいことだろう。

各家庭に審査公報が届く。裁判官の経歴や関与した裁判が記されているが、形式的な内容が目立つ。提供情報の質と量の充実を図るべきだ。

有権者の側にも、報道機関や市民団体が発信する対象裁判官の情報と積極的に接し、考える姿勢を求めたい。

最高裁裁判官は判決の際に個別意見が書ける。全体の結論となる多数意見を補足するほか、異なる考え方を反対意見として表明できる。個別意見を読むと、最高裁が多様な視点で審議していることが分かり、司法全体への関心を広げる窓口として有効だろう。

選択的夫婦別姓や生活保護など、最高裁の判断が国民の暮らしを左右するような課題は多い。国民審査を通じ、最高裁に直接メッセージを送ることもできるはずだ。

現在の審査対象は、就任して最初に衆院選を迎える裁判官だ。10年たつと再び対象となる。実際には60歳を過ぎて任命され、70歳で定年を迎える裁判官が多く、審査を2回受ける例はほとんどない。

毎回15人全員を対象にしてはどうか。最高裁の緊張感だけでなく、国民世論の関心も高める可能性があるだろう。