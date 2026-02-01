衆院選直後に予定される地方議員選挙の立候補予定者たちが、衆院選期間中にビラ配布やポスター掲示などの政治活動を一部制限する公職選挙法の規定に頭を悩ませている。個人の活動は制限されないが、公選法に抵触しない行為の線引きは難しく、自治体の選挙管理委員会も説明に苦慮している。

10日告示、15日投開票の日程で町議選を控える佐賀県みやき町。町選管は公選法に基づき、街頭演説、拡声器使用、ポスター掲示、ビラ配布など衆院選の期間中に制限される政党や団体の政治活動をまとめ、町のホームページで公開した。

「個人の政治活動は制限されません」と説明した上で、個人であっても、政党や団体の名前やロゴ、シンボルマークが表示されたポスターの掲示やビラの配布は規制されるとした。

「リーフレットには後援会の名前が入っているので、個人で配っても問題になる。疑われないよう衆院選期間中は活動しないと決めた」。立候補予定の現職はこう語る。新人候補の一人は「どの行為が駄目なのかはっきりせず、分からないことだらけ」と戸惑いを隠せない。

町選管の担当者は「個人活動の線引きが難しく、私たちも戸惑っている。何も持たず1人でつじ立ちするのは大丈夫かもしれないが、政党名や後援会名が入ったのぼりを立てたり、後援会関係者が近くにいたりすると規制対象になりうる」と説明。「立候補予定者は総合的に判断し、慎重に活動してほしい」と話した。（前田絵）