１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天・前田健太投手（３７）が３１日、“友達大作戦”の前進に成功した。沖縄・金武での自主練習に参加。「たくさん話した」と、チームメートと積極的にコミュニケーションを取り、溶け込んだ。フル回転を誓う右腕はキャンプ初日のブルペン入りも明言した。

“楽天のマエケン”として身も心も染まっていた。「楽天市場で買いました」と自ら購入した「イヌワシ」と記された球団公式グッズのキャップを着用してキャッチボール。練習の合間には柔らかな笑みを浮かべながらナインと会話を交わし、打ち解けていった。「まだ楽天イーグルスの前田健太というのは少し違和感があると思うけど、違和感がなくなるぐらい溶け込めるように」。新天地で幸先のいいスタートを切った。

早くも不安を解消しつつある。「めちゃくちゃ不安。一人だったらどうしようと」。１２月の入団会見では冗談交じりに友達がいないことへの心配を吐露していた。ただ、その懸念も取り越し苦労に終わりそうだ。合流直後の前日３０日は藤井らと食事。この日は田中千、コントレラス、内らと和やかに談笑した。「ホテルや球場でもあいさつをしたり話した選手もいますし、ちょっとずつ友達もできてきました」。作戦を順調に遂行している。

２月１日からキャンプが開始。「新しい環境で、いいスタートを切れるようにブルペンに」と、キャンプ初日からのブルペン入りを予告した。投球回数１８０イニングを目標に掲げるマエケンの“新章”が本格的に動き出す。（宮内 孝太）