ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１月３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に出席し、ステージ上でのトークセッションにも参加した。昨年４月に誕生した長女の話題になると、「日に日に成長していくので、それが楽しみでした」と目を細めた。

昨季の大谷は打者として１５８試合に出場し、３年連続の本塁打王こそ逃したが、自己最高の５５本塁打。打率２割８分２厘、１０２打点、２０盗塁の成績を残した。投手としても２３年９月の右肘手術から６月に復帰し、８月には７４９日ぶりの白星をマークした。１４試合で１勝１敗、防御率２・８７。新たな「５０―５０」（５０本塁打、５０奪三振）を初めて成し遂げ、ポストシーズンでも二刀流で躍動。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第４戦では、投げては７回途中無失点１０Ｋ、打っては３本塁打という伝説をつくり、ドジャース球団史上初のワールドシリーズ連覇に導いた。今季は移籍後初めて開幕から二刀流としてフル稼働する“完全復活”が期待されている。