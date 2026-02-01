「ズバリ！今食べたいおむすびは？」＜回答数37,743票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第427回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！今食べたいおむすびは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ズバリ！今食べたいおむすびは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
大葉香る焼きおにぎり
【材料】（2人分）
ご飯(炊きたて) 茶碗 2~3杯分
大葉(刻み) 5枚分
すり白ゴマ 大さじ 1
塩 少々
サラダ油 少々
しょうゆ 適量
【作り方】
1、ボウルにご飯を入れ、大葉、すり白ゴマを加えて混ぜ合わせ、手を分量外の水でぬらし、塩をつけて食べやすい大きさのおにぎりをにぎる。
2、フライパンにサラダ油を中火で熱し、(1)を並べ、両面に薄い焼き色を付ける。両面にしょうゆをぬってさらに香ばしく焼き、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
