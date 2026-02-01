『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回は、推薦入試で受かる高校生と落ちる高校生のリサーチ力の差について解説します。

「ちゃんと調べてるんですけどね……」

推薦入試の準備をしている生徒の志望理由書を見ると、よくこんな言葉を聞きます。本人は真面目に大学について調べていて、パソコンの履歴には大学の公式サイトや学部紹介ページがずらりと並んでいる。でも、出来上がった志望理由書を読むと、どこか薄い。具体性がない。誰が書いても同じような内容になっている。

なぜこんなことが起きるのでしょうか。理由は明確です。調べる「量」は足りていても、調べる「質」が足りていないからです。

大学HPを見ているだけでは不十分な理由

受験生が最初にやりがちなのは、大学の公式ホームページを見ることです。学部の特徴、カリキュラムの概要、取得できる資格といった情報を一通り読んで、「調べた」と思ってしまいます。

しかし、大学のホームページに書かれているのは、あくまで「看板」です。どの大学も魅力的に見えるよう、わかりやすく、前向きな言葉で書かれています。

その情報だけで志望理由書を書こうとすると、どうしても抽象的になります。「貴学の多様なカリキュラム」「実践的な学び」「グローバルな環境」。こうした言葉が並ぶだけで、その学部で具体的に何を学ぶのかが見えてこないのです。

推薦入試で求められているのは、「大学を褒める文章」ではありません。「この学部で、自分が何を学び、どう成長するのか」を具体的に説明することです。そのためには、表面的な情報だけでは足りません。

受かる子は何を調べているのか？

受かる子は、もう一段深く調べています。具体的には、シラバス（授業計画）を実際に開いて、どんな授業があるのかを確認しています。そして、気になる授業を見つけたら、その担当教員が誰なのか、どんな研究をしているのかまで調べます。

たとえば、「地域政策論」という授業に興味を持ったとします。シラバスを見ると、担当は○○教授。その教授の研究室のページを見ると、過去にどんな論文を書いているのか、どんなテーマで学生を指導しているのかがわかります。ここまで調べると、志望理由書の具体性が一気に変わります。

「○○教授の地域政策論を履修し、地方自治体の財政構造について学びたいです。特に、教授が研究されている『地域間格差の是正』というテーマに強く関心があり、卒業研究ではこの分野を深めたいと考えています」

こう書けるようになると、大学側から見て「この学生は本気でうちの学部を理解している」と伝わります。

オープンキャンパスで何を聞くべきか

オープンキャンパスに参加する受験生は多いです。でも、ほとんどの子は「なんとなく雰囲気を見て帰る」だけで終わってしまいます。

受かる子は、オープンキャンパスを「質問の場」として使っています。事前にシラバスや教授の情報を調べたうえで、こんな質問を用意しています。

「○○先生の授業を受けたいのですが、1年生から履修できますか？」「この学部で○○について研究するには、どの研究室を目指せばいいですか？」「卒業生は、どんな分野に進んでいますか？」

こうした具体的な質問をすることで、大学側も「この子は真剣に考えているな」と印象に残ります。そして何より、その場で得た情報が、志望理由書に深みを与えます。

さらに一歩踏み込む子は、先生に会いに行く

ここからが、本当に差がつく部分です。推薦入試で合格する子の中には、オープンキャンパスだけでは満足せず、直接、教授にアポイントを取って会いに行く子がいます。

「そんなことできるの？」と驚かれるかもしれませんが、できます。というか、実際に合格している人はそこまでやっています。多くの大学では、受験生からの問い合わせを受け付けています。特に、研究内容について質問したいという真摯な姿勢を示せば、教授も時間を作ってくれることが多いのです。

実際に会って話を聞くと、ホームページには載っていない情報が山ほど出てきます。その研究室の雰囲気、学生がどんなテーマで卒論を書いているのか、どんな企業や自治体と連携しているのか。こうした「生の情報」を持っている子の志望理由書は、圧倒的にリアルです。

在学生や卒業生に話を聞くことも有効

もう一つ、受かる子がやっているのが、在学生や卒業生に話を聞くことです。大学によっては、オープンキャンパスで在学生との交流会を設けているところもあります。また、高校の先輩がその大学に進学していれば、直接連絡を取って話を聞くのも効果的です。

在学生に聞くべきは、こんなことです。

「実際に入学してみて、どんな授業が面白かったですか？」「この学部の強みは何だと思いますか？」「入学前と後で、イメージは変わりましたか？」

こうした質問を通じて、大学の「内側」が見えてきます。そして、その情報が志望理由書に説得力を与えます。

「調べた」と「理解した」の違い

ここまで読んで、「そんなに大変なの？」と思ったかもしれません。はい、大変です。でも、そこまでやる人が受かるのが推薦入試です。ネットで調べるだけなら、誰でもできます。でも、シラバスを読み込み、教授に会いに行き、在学生に話を聞く。ここまでやる子は、ほとんどいません。だからこそ、やった子が圧倒的に有利になります。

「調べた」と「理解した」は、まったく違います。前者は、情報を集めただけです。後者は、その情報を自分の言葉で語れる状態です。推薦入試で評価されるのは、後者です。

親ができるサポートは「背中を押すこと」

親御さんができるのは、こうした一歩を踏み出す勇気を、子どもに与えることです。「教授に会いに行くなんて、迷惑じゃないかな……」と子どもが躊躇していたら、「真剣に学びたいという姿勢を見せるのは、決して迷惑じゃないよ」と伝えてあげてください。

ネットで調べるだけでは、志望理由書は書けません。本当に受かりたいなら、一歩外に出る必要があります。その一歩を、ぜひ後押ししてあげてください。

（この記事は『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』を元に作成したオリジナル記事です）