『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、仕事はできるけど職場で孤立する人が考えていることについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

職場によっては「仕事ができない人」が多数派

「仕事ができれば評価される」。多くの人がそう信じて働いていますが、現実の職場では必ずしもそうとは限りません。なぜなら、職場によっては「仕事ができない人」の数の方が多いケースがあるからです。

業務の進め方が属人化していたり、成果より年功が重視されたりする環境では、突出した成果を出す人は少数派になります。

そうした職場では、仕事ができる人が基準になるのではなく、できない人を前提として業務が回っていることも珍しくありません。

この状態で成果を出し続けると、周囲との差は広がり、無意識のうちに「浮いた存在」になってしまいます。

実際に、私の友人にも仕事があまりにできるがゆえに、他の社員に求める水準が高くなり、結果的に孤立してしまっている人がいます。

周囲から妬まれる

仕事ができる人は、決して悪気がなくても、周辺の社員から妬まれてしまうことがあります。というのも、「あの人がいると自分が評価されづらくなる」「求められる水準が上がる」などと感じてしまうからです。

「あの人のおかげで会社がうまくいっている」とポジティブに考えるのではなく、そう考えてしまう人が少なからずいる。

その結果、表立った対立はなくても、距離を取られたり、情報共有が減ったりと、少しずつ他の社員との距離が生まれてしまうのです。

さらに厄介な感覚とは？

さらに厄介なのが、成果が数字で見える仕事の場合です。売上や利益を大きく生み出している人ほど、「自分が稼いだ分が、他の人の給料にも回っている」と感じやすくなります。特別賞与など、周囲との待遇での差別化がなければこの考えはさらに顕著になる可能性が高くなります。

仕事ができる人ほど、成果と報酬の関係に敏感になりやすく、組織との距離を感じやすいのです。

仕事ができること自体は、決して悪いことではありません。ただ、その能力がどんな環境で、どう受け取られるのかまで含めて考えてみると、自分に合う職場の見え方は大きく変わってくるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）