「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」U-20アジア年間ベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！「１年で日韓の格差がさらに広がった」
国際サッカー歴史統計連盟（IFFHS）は１月30日、2025年のU-20アジアベストイレブンを発表した。
日本からはなんと７人が選出。GKの鈴木彩艶（パルマ）、DF市原吏音（AZ）、DF小杉啓太（フランクフルト）、MF齋藤俊輔（ウェステルロー）、MF佐藤龍之介（FC東京）、FW後藤啓介（シント＝トロイデン）、FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）が名を連ねた。
ただ、明確な選考基準は示されておらず、23歳の鈴木彩艶が入っていたり、齋藤が右CB、後藤が左の中盤に配されたりと、首を傾げるところもある。
日本以外では、イラン代表のMFアミルモハンマド・ラザギニア（エステグラル）、イラク代表MFモンタデール・マドジェド（ハンマルビー）、オーストラリア代表FWネストリ・イランクンダ（ワトフォード）、韓国代表FWヤン・ミンヒョク（コベントリー）がセレクトされている。
日本の７人独占という状況に愕然としたのが韓国のメディアだ。『スターニュース』は「韓国は１人だけ、日本はなんと７人。衝撃的な今年のアジア・ユースチームが発表された」と見出しを打ち、「韓国選手はたった１人、日本選手は半分を超える７人が選出され、喜びが交錯した」と、驚きをもって報じた。
同メディアは、GK鈴木の選出について、「鈴木は20歳以下ではないが、2002年生まれで若く、ポジションの特殊性などを考慮してユースチームに含まれたと解釈される」と見解を示している。
また、『ノーカットニュース』は、23年は韓国から５人で日本からは１人のみ、24年は韓国から１人で、日本は３人だったと指摘。「１年の間に日韓の格差がさらに広がった」と嘆いた。
ちなみに、先日発表された年齢制限なしのベストイレブン11は、日本が５人、韓国が３人だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」日中戦前に衝撃発言の中国人解説者、０−４惨敗で脱帽＆猛省「彼らは無敵だった」
日本からはなんと７人が選出。GKの鈴木彩艶（パルマ）、DF市原吏音（AZ）、DF小杉啓太（フランクフルト）、MF齋藤俊輔（ウェステルロー）、MF佐藤龍之介（FC東京）、FW後藤啓介（シント＝トロイデン）、FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）が名を連ねた。
ただ、明確な選考基準は示されておらず、23歳の鈴木彩艶が入っていたり、齋藤が右CB、後藤が左の中盤に配されたりと、首を傾げるところもある。
日本の７人独占という状況に愕然としたのが韓国のメディアだ。『スターニュース』は「韓国は１人だけ、日本はなんと７人。衝撃的な今年のアジア・ユースチームが発表された」と見出しを打ち、「韓国選手はたった１人、日本選手は半分を超える７人が選出され、喜びが交錯した」と、驚きをもって報じた。
同メディアは、GK鈴木の選出について、「鈴木は20歳以下ではないが、2002年生まれで若く、ポジションの特殊性などを考慮してユースチームに含まれたと解釈される」と見解を示している。
また、『ノーカットニュース』は、23年は韓国から５人で日本からは１人のみ、24年は韓国から１人で、日本は３人だったと指摘。「１年の間に日韓の格差がさらに広がった」と嘆いた。
ちなみに、先日発表された年齢制限なしのベストイレブン11は、日本が５人、韓国が３人だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」日中戦前に衝撃発言の中国人解説者、０−４惨敗で脱帽＆猛省「彼らは無敵だった」