【ネコ漫画】飼い主に撫で足りないとアピールする愛猫!?その姿に「なでなで要求かわいすぎる！」などのコメントが多数
【漫画を読む】飼い主に撫で足りないとアピールする猫だが…!?
先日、『なでなで回収』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.6万人(2026年1月26日現在)、今回紹介する漫画も9.8万いいね(2026年1月26日現在)を超える人気漫画家だ。
キュルガはむくっと起き上がると、ソファでくついでいるフータのもとへ猛ダッシュ！そしてソファの上に乗って、フータの右肩をトントンするキュルガ。
撫でられるのが足りないと、飼い主のところへ撫でてほしいとやって来るキュルガである。
飼い主に撫でられるのが大好きなキュルガ！漫画を読んだ読者からは「なでなで要求かわいすぎる！」「撫で足りない顔がたまらない」などの共感コメントがいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。