飼い主に撫で足りないとアピールする猫


【漫画を読む】飼い主に撫で足りないとアピールする猫だが…!?

先日、『なでなで回収』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.6万人(2026年1月26日現在)、今回紹介する漫画も9.8万いいね(2026年1月26日現在)を超える人気漫画家だ。

『なでなで回収』01


フータはテーブルの上で気持ちよさそうに寝ているキュルガを発見。キュルガを優しく撫でて去って行くと、なでなでに気が付いて起きるキュルガ。

02


キュルガはむくっと起き上がると、ソファでくついでいるフータのもとへ猛ダッシュ！そしてソファの上に乗って、フータの右肩をトントンするキュルガ。

撫でられるのが足りないと、飼い主のところへ撫でてほしいとやって来るキュルガである。

飼い主に撫でられるのが大好きなキュルガ！漫画を読んだ読者からは「なでなで要求かわいすぎる！」「撫で足りない顔がたまらない」などの共感コメントがいくつも寄せられている。

取材協力：キュルZ(@kyuryuZ) 　　 　

