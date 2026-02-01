お掃除は、任せる時代へ。【アイロボット】自動ゴミ収集機能搭載の最新ルンバがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
掃除の常識、ひっくり返す。【アイロボット】自動ゴミ収集機能搭載の最新ルンバがAmazonで販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
手頃な価格と厳選された機能で毎日の掃除機掛けと水拭きに。オンライン限定、ゴミ収集ステーションつき。70倍強力になった吸引力、複数の床に対応した毛のブラシ、エッジクリーニングブラシがゴミやホコリを一掃し、マイクロファイバーモップパッドが床をピカピカに仕上げる。パワフルな機能が連携し、あらゆるゴミを逃さず除去。
→【アイテム詳細を見る】
最大75日間のハンズフリー清掃。集めたゴミは自動的にAutoEmpty充電ステーションに排出。紙パックは花粉やカビを99%捕捉。だからダスト容器のゴミを捨てる際に、ゴミが散乱することもない。使用済みの紙パックをゴミ箱に入れて、新しい紙パックを充電ステーションにセットするだけ。
掃除機がけのみ、水拭き掃除のみ、または両方の設定から選択可能。自動カーペット検知機能を搭載したこのロボットは、水拭き掃除の際にラグを回避。
→【アイテム詳細を見る】
ClearView LiDARがお部屋のマップをすばやく作成し、暗い場所でも、障害物を避けながら無駄のない動きで清掃。
掃除の常識、ひっくり返す。【アイロボット】自動ゴミ収集機能搭載の最新ルンバがAmazonで販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
→【アイテム詳細を見る】
最大75日間のハンズフリー清掃。集めたゴミは自動的にAutoEmpty充電ステーションに排出。紙パックは花粉やカビを99%捕捉。だからダスト容器のゴミを捨てる際に、ゴミが散乱することもない。使用済みの紙パックをゴミ箱に入れて、新しい紙パックを充電ステーションにセットするだけ。
掃除機がけのみ、水拭き掃除のみ、または両方の設定から選択可能。自動カーペット検知機能を搭載したこのロボットは、水拭き掃除の際にラグを回避。
→【アイテム詳細を見る】
ClearView LiDARがお部屋のマップをすばやく作成し、暗い場所でも、障害物を避けながら無駄のない動きで清掃。