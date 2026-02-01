64歳俳優、大学4年時に出演したトーク番組で自身の進路を宣言 人生に影響を与えた先輩も明かす
俳優の中井貴一が、4日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
中井貴一 ＝テレビ朝日提供
俳優人生45年、現在64歳の中井は、大学在学中の1981年に映画デビュー。そんな中井の『徹子の部屋』初出演は、まだ俳優になるか悩んでいた19歳の時だったそうで、その2年後の大学4年生の時の出演で「俳優としてやっていく」と宣言した。
俳優人生に大きな影響を与えた先輩たちとの出会いが数々あると話す中井。その一人が高倉健さんだそうで、涙が止まらなかった高倉さんの“言葉”を明かす。
そして忘れられない人が、最期まで俳優としての生き様を見せてくれた緒形拳さん。緒形さんの遺作となったドラマで共演した時の思い出を語る。
また、もう一人が津川雅彦さん。津川さんの監督映画『寝ずの番』に出演するまでの葛藤についても話す。
