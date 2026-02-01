ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪が現地時間6日に開幕する。各国選手が現地入りする中、米国代表は選手に配布されるウェアやグッズを紹介。10万円を超えるようなアイテムもあり、ファンから羨望の眼差しが向けられている。

屋内のスペースにズラリと並んだ大型バッグ。棚に陳列されていたのは、選手たちに配布される米国代表のアイテムだった。ダウンジャケットやフリース、帽子に靴下など様々なグッズが並ぶ。

米国の開閉会式ウェアのデザインを担当するのはラルフローレン。同社の公式サイトによると、ニット帽は328ドル（約5万円）、ブーツとセーターはそれぞれ698ドル（約10万円）、ダウンジャケットは1798ドル（約28万円）となっている。

米国代表公式インスタグラムが実際の動画を公開。目の当たりにした米ファンからは「選手たちには最高の品が相応しいわ!!」「あのバッグ欲しいわ」「全部欲しい！」「ナイキのスニーカーもいいね」「この素晴らしい商品はどこで買えるの？」「最高じゃん」「どれか貰えます？」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）