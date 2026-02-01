最悪！サビ残を強要してくる暴君上司　社長に直訴した結果、まさかの“世話係”に任命された女性の絶望

どれだけ問題点を指摘しても改善されるどころか、指摘した側を追い込むような組織もある。関東在住の40代女性（医療・福祉・介護）の職場は、社員数が少なく社長との距離も近い中小企業だ。そこには、およそ「上司」とは呼べないような人物がいたという。

「ある仕事のできない上司がおり、部下からいつもフォローされていた」

そうして助けられていたにも関わらず、上司はその部下に酷い仕打ちをしていたそう。（文：篠原みつき）

「出来ないなら分かるまで帰るなとサービス残業強要」

上司はその部下について気に入らないことがあると、パワハラ的な言動をしていたそう。

「捲し立てるように業務を急がせたり、物に当たる、出来ないなら分かるまで帰るなとサービス残業の強要など」

あまりの惨状に何人も辞めていったというが、社長に直訴しても改善されることはなかった。そこで、新しく派遣社員を雇うことになったという。

しかし、案の定「真面目な方でしたがその上司と合わず」、パワハラが始まった。

「パワハラが続いた為、何度か派遣さんのフォローに入った自分が社長や本部の人間に伝えたが、ろくに対応もせずに派遣さんを退職に追い込んだ」

会社と派遣社員の間をなんとか取り持とうとしたものの、結局その派遣社員も職場を去った。しかも会社側は、事態を重く見るどころか信じがたい反応をしたという。

「しまいには派遣会社が悪いとクレームをつけ、更にフォローするように伝えた自分をその上司のもとに異動させた」

パワハラ上司をなんとかしたくて報告したのに、改善されることもなくパワハラ上司のもとへ送られてしまったのだ。もはや嫌がらせとしか思えない対応だ。これでは、まともな神経を持つ人から去っていくのも当然だろう。

※キャリコネニュースでは「『この会社終わってるな…』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/0O5H4P8Y