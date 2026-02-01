【2月の運勢】毎日の家事が楽しみになる！湊きよひろの「金運爆上げ」掃除術

金運を高めるためには、一番長い時間を過ごす場所である自宅を綺麗にしておくことが重要です。金運アップの秘訣を熟知する人気占術師・湊きよひろさんが、エレメント別に今月念入りに掃除や整理整頓をすれば開運に繋がる場所をご紹介します！

全体の運気

獅子座で満月を迎える2月2日は、美容やダイエットでのポジティブな結果が出やすい星回り。これまでの積み重ねを実感して自信がつき、より一層魅力的になれそう。古い下着を整理して買い替えることで、より魅力的になれるでしょう。根菜を鍋料理にして健康運アップ。

水瓶座で新月を迎える2月17日は、春に向けてワクワクする気分が高まりそう。楽しい予定を立てたり、趣味に没頭したりすることで、生活に大きな変化が訪れそう。古くなった服や靴を整理して、玄関をスッキリさせましょう。

火のエレメント（牡羊座、獅子座、射手座）

【火】の金運

今月は、お金を貯めるよりも回すことが大事になる星回り。なにかと出費が増えやすい時期ですが、必要経費だと思って使うべきところでは惜しまないようにしましょう。特に交際費や学びのためのお金が必要になりそう。3月から収入が増えたり、お金の巡りが良くなったりします。ただし、大きな金額を使うときや契約ごとは慎重に進めましょう。決めるときは、信頼できる人に相談するように心がけて。換気扇の掃除をすると、お金の悩みが解消されて前向きな気分で過ごせるでしょう。

【火】の金運爆上げDAY

2月2日は明るい色の洋服や化粧品の購入に向く日。購入品は、ポジティブな気持ちになれるお守りになりそう。ワクワク気分が素敵な出会いへと導いてくれるでしょう。ただし、気持ちが大きくなりやすいので計画性を忘れずに。洗面台や浴室などの鏡を磨くと、美容運が向上して魅力アップ！

【火】の金運ナンバーワン星座

火のエレメントで今月一番金運が良いのは獅子座。人からお金に関するお得な情報を得られたり、臨時収入を得られたりする星回り。金運アップの神社仏閣に縁があるときですから、人から勧められた場所に参拝しましょう。感謝の気持ちを伝えると、自然とお金の巡りが良くなります。

風のエレメント（双子座、天秤座、水瓶座）

【風】の金運

今月は、お金の巡りの良さを感じられる星回り。上旬は家電製品の買い替えにピッタリ。今まで貯めたポイントを活用して、お得に買い物ができそう。検討している物は思い切って購入しましょう。日々の積み重ねが金運アップにつながる時期ですから「ポイ活」や「買ったつもり貯金」で、無理なくお金を貯められます。スクラッチなど、その場で結果がわかるものは少額当選しやすいでしょう。浴室を掃除して、足を温めて過ごすとお金の巡りがさらに良好になります。

【風】の金運爆上げDAY

2月7日は経済的に豊かな人からお得な情報を聞けたり、専門家から良いアドバイスを聞けたりする日。得た情報はすぐに活用しましょう。宝くじのネット購入や抽選の申込みは、後にラッキーな出来事を運んでくれるでしょう。書類やスマホのメールの整理をして、幸運を受け取る空白を作りましょう。

【風】の金運ナンバーワン星座

風のエレメントで今月一番金運が良いのは水瓶座。金銭的に恵まれやすく、これからのお金の計画や、支出の見直しをすると良い星回り。副業を始めたり、お金を稼ぐ意欲も上がったりする時期です。収入を増やすアイディアにも恵まれるので、思いついたら行動に起こして。鞄の中を整理すると行動力アップ！

水のエレメント（蟹座、蠍座、魚座）

【水】の金運

今月は、中旬から一気に金運が上がる星回り。上旬はお金の不安を抱えてしまいやすいので、最低限の出費でお金を貯めるように心がけましょう。ラベンダーなどの良い香りを生活に取り入れて散財を防いで。中旬に入ると、気持ちが前向きになり、一気にお金の流れが良好になります。願いが叶ったり、思わぬ臨時収入や収入アップがあったりするでしょう。得たお金は勉強や美容などの自己投資に使いましょう。寝室の掃除をすると、臨時収入につながります。

【水】の金運爆上げDAY

2月23日は金運爆上がりデー。道路沿いや、人通りの多い通路の宝くじ売り場で宝くじを購入すると良い日。欲しい物をイメージして宝くじを購入すると、必要な金額が当選するかも。家の前の道や通路を掃除して、金運を招きましょう。香りの良いユリなどを玄関に飾るとさらに金運が上がります。

【水】の金運ナンバーワン星座

水のエレメントで今月一番金運が良いのは魚座。お金の巡りの良さを感じられそう。支出の見直しや家計簿をつけることで、未来へのお金の不安が解消されるでしょう。特に今月後半は金運が良好な星回り。望んだ物がひょっこり手に入りそう。笑顔で過ごすことで、金運を引き寄せます。

土のエレメント（牡牛座、乙女座、山羊座）

【土】の金運

今月は、使うよりも貯めることを意識したい星回り。安定した流れの時期ですから、手堅い投資やポイ活などでコツコツと貯めることを意識しましょう。周囲からの評価が高まり、収入アップや贈り物を受け取りやすい時期です。幸せはお裾分けすると、巡り巡って自分の元へ戻ってくるでしょう。お財布の中身を整理して、必要なものだけを入れておくと金運を招きます。ポイントカードは別のケースに入れましょう。お財布や鞄に鈴をつけて、さらにお金を招きましょう。

【土】の金運爆上げDAY

2月13日は小さな幸運に巡り会いやすい日。買い物で得をしたり、抽選で当たったりと幸せを感じられそう。計画的にお金を使って支出の見直しをすると、無駄な出費を見つけられるでしょう。神棚や仏壇の掃除をしたり、観葉植物の手入れをしたりすることで金運を招きます。

【土】の金運ナンバーワン星座

土のエレメントで今月一番金運が良いのは乙女座。周囲のサポートをして、お礼を受け取ったり、特技を生かしたりすることで収入アップになる星回り。頑張ったご褒美を受け取るような出来事もあるでしょう。クローゼットを整理して服を新調すると、新たなお金との縁が生まれるでしょう。明るめの色を選んで。