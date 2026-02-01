「新入研修に自分だけ呼ばれず…」人事に相談しても「お前が悪い」　職場ぐるみで排除された20代男性の嘆き

「石の上にも三年」という言葉は、今の時代には当てはまらない場面もある。とくに、本人の努力とは無関係に新人を排除しようとするような職場では、踏ん張る以前に居場所すら与えられない。

神奈川県に住む20代後半の男性（営業／年収450万円）は、まさにそんな環境に放り込まれた一人だ。自ら辞めようとしたわけではないにもかかわらず、入社から1年も経たないうちに、退職へと追い込まれていったという。（文：篠原みつき）

「自分で考えろ」で放置され、研修からも除外

入社してすぐに悟ったのは、そこは「分からないことを聞いても教えてくれない職場」だったこと。男性が勇気を出して相談しても、

「『自分で考えろ』で片付けられる始末」

こうして冷たく突き放されるだけだった。教育体制が無いだけでなく、嫌がらせに近い扱いも受けたという。

「人事に相談したが『自分が悪いだろ』と非難され、新入社員研修も自分は呼ばれなかった。経費削減のつもりだろうか」

そこまで排除されるほど、新人の男性が何をしたというのだろうか。教育の機会を与えられず孤立無援の状態では、まともに業務を行うことすら難しいだろう。案の定……

「当然成果が出るわけもなく、入社1年しないぐらいで退職勧奨された」

「退職に応じなければ懲戒」人事部長からの脅し

男性を待っていたのは、会社からの非情な扱いだった。しかも、その手法は極めて高圧的だったようだ。

「退職に応じなければ懲戒するよというようなことも人事部長から言われ退職した」

教育もせず、相談も無視し、最後は脅しで追い出す。明らかに不当な圧力ではないだろうか。男性は現在、営業職として年収450万円で働いており、「辞めてよかった」と心から感じているという。

