40代の「社内イチャイチャ」に絶句　20代男性が“この会社終わってるな”と思った瞬間

社内の事情を熟知しているはずのベテラン勢、さらには社長までもが泥舟から逃げ出すように去っていく。そんな異常な光景を短期間に何度も目の当たりにすれば、「この会社終わってるな」と思うのも無理はない。

東京都の30代女性（メーカー／事務・管理／年収650万円）は、そんな勤務先のあまりに無秩序な現状を明かした。

「同僚、社長など勤続年数の長い従業員が次々と転職していくのを2年未満で何回も経験した」

そもそも、「担当者が違う部署になんでも自分の業務を投げる」、「誰に何を聞いたら良いかわからない人が多すぎる」という惨状だった。責任の押し付け合いが常態化する中で、貴重な人材の流出が止まらない状況のようだ。（文：篠原みつき）

「女子には丁寧にサポートし、男子へは、すぐに確認できる内容しか伝えない」

関西に住む20代男性（サービス・販売・外食）からも、職場の惨状を訴える声が届いた。まず不快感をあらわにするのは、上司による「陰湿なセクハラ」だ。

「上司（男）は女子には丁寧にサポートし、男子へは、すぐに（自分で）確認できる内容しか伝えない」

性別によって指導の質を変えるのは、もはや教育とは呼べないのでは。しかも、職場内ではそうした公私混同がさらにエスカレートしているという。

「40歳以上の大人が社内で周りを気にせずイチャイチャしている」

いい大人が職場で何を、と言いたくなるが、こうした雰囲気の緩みは言葉の暴力にもつながっているようだ。この職場では、特定の個人を標的にした執拗な攻撃も行われている。

「同じオフィス内で暴言等が飛び交う時がある。例：めんどくさい、アホちゃう、馬鹿」

さらに恐ろしいのは、管理職による「面談」の悪用だ。

「業績が悪い人へは、何度も面接をしてくる（週3回以上）。業務について指摘があり、他の方にも該当するにも関わらず業績が悪い人だけ指摘する」

週3回もの面談は、もはや指導の域を超えた「追い込み」に近い。この環境で長く働くことは難しそうだ。

