全体の運気

2月前半のテーマは「飾らない自分らしさ」

今期に巡る庚寅（こうきんのとら）は、本音で動くほど流れが加速する運気です。美人占花の法則では「あなたらしさは今この瞬間にある」と考えます。心から「楽しい！」「好き！」「ワクワクする！」と感じる瞬間こそが、あなたを輝かせます。それが“自分らしさの正体”です。

昨日と今日で価値観が変わっても大丈夫。「やってみたい」「面白そう」と感じたら、まず一歩。たとえ周囲に否定されても、心がときめくならOK。軽やかに動くほど、可能性はさらに広がります。

美容運

今期のテーマは「巡らせ美容」

寅は血流や代謝を活性化させる気を持つため、“体と肌を温める”ケアを意識してみて。朝は白湯や温かい飲み物で内側からスイッチON。夜は首や頭皮、デコルテのマッサージをプラス。ホットパックで肌を温めるのもおすすめです。肌のターンオーバーが整いやすくなり、透明感アップにも効果的。

サウナや酵素浴を取り入れると美運がさらにアップします。幸運を引き寄せるアイテムはプラチナのネックレス。ファッションにはホワイトを取り入れると◎。

金運・仕事運

今期は「キラッと感」が運を引き寄せる流れ

金の気が巡るこの時期は、光をまとった人ほど評価やチャンスが集まりやすくなります。大事な打ち合わせや勝負の日は、輝きのあるジュエリーやツヤ小物で華やぎをプラス。シャンパンゴールドのバッグもおすすめです。

キラキラしたものは波動を高め、魔除けの効果もあるので、お守り的存在にもなります。ただし盛りすぎはNG。上品なきらめきを意識することで、仕事運も金運もバランスよく底上げされていきます。

家族・人間関係

人との関わりは「今の自分に合うご縁」を選んで

寅は新しい縁を呼び、庚は不要な流れを整える気を持ちます。無理な付き合いは手放し、一緒にいて気を張らずにいられる相手との時間を大切にしてみて。

恋愛面では、素直な気持ちを伝えることが距離を縮めるカギに。家族運は生活リズムを揃えると◎。一緒に食事をとる、同じ時間に休むなど、日常のテンポを合わせるだけで空気が和らぎます。開運フードは、鍋料理や具だくさんスープ。

蝦名先生の一言

先日、久しぶりに祖母と会い「お母さんとお父さん、綺麗なんだろうね」と言われたので「おばあちゃんってさー」と振ったら、「え？私のこと？」と、あえてボケた返事が。何が本当かわからないやり取りに思わず大笑い。そんな笑顔の時間が、家族運を育ててくれるんだと思いました。

