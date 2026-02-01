左手に装着してなりきり！プレミアムバンダイ『地獄先生ぬ〜べ〜』鬼の手

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』の「鬼の手」の予約受付が2026年1月30日16時より開始されました。

主人公・鵺野鳴介の「鬼の手」を再現した、なりきりアイテムです。

e-BANPRESTO「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」

アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手

予約開始日：2026年1月30日（金）16時

価格：6,600円（税込）※送料・手数料別途

お届け予定：2026年6月

対象年齢：8才以上

商品サイズ：約25cm

生産エリア：中国

販売ルート：プレミアムバンダイ限定

発売元：BANDAI SPIRITS

手の骨格・手筋の凹凸を精緻に再現した「鬼の手」。

ゴム素材の採用により肉感を保ちながら、陰影が美しく際立つ仕上がりとなっています。

左手に装着してぬ〜べ〜になりきることができます。

アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』について

原作・真倉翔、漫画・岡野剛により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された作品。

シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミックです。

学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーが読者の心を震え上がらせながらも、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る霊能力教師・鵺野鳴介こと”ぬ〜べ〜”の勇姿が世代を超えた人気を博しています。

2025年に新アニメ化が決定し、現在アニメ第2クールが放送中。

e-BANPRESTOについて

e-BANPRESTO

バンプレストブランドのプライズ景品造りで培った全てのノウハウを集結した、新しい規格の商品が並ぶショップサイト。

造形や装飾、彩色など全てにおいて、プライズ景品の枠を超えたクオリティへの追及にこだわった魅力的な商品を展開しています。

精緻な造形でぬ〜べ〜になりきれる「鬼の手」は、ファン必見のアイテムです。

e-BANPRESTO「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」の紹介でした。

©真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

