3か月で3人が休職…「頑張れ」の一言で済ませる上司に絶望した女性「私が3人目の休職者になりました」

職場の雰囲気はリーダー一人の存在で劇的に変わってしまうものだ。

「今の職場は、直属の上司が変わってから雰囲気が悪くなりました」

こう明かす30代女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収600万円）の職場では、現在、異常事態が起きている。

上司自身が業務を把握しておらず指示が曖昧なうえ、特定の人に仕事が偏る状況を放置。その結果、3か月間で同じ係から3人も立て続けに休職者が出てしまったというのだ。（文：湊真智人）

上司「頑張れ」→応援要請もなし

その原因をつくっているのは直属の上司だけではなかった。2人目の休職者が出た際、さらに上の立場である課長が放った言葉は信じがたいものだった。

「他部署から応援を要請するでもなく『頑張れ』の一言だけ」

現場の悲鳴をまさかの精神論で片付けられた女性は、ついに適応障害を発症。医師からは仕事から離れるよう指示が出たという。

「しわ寄せに耐えられなくなり、私が3人目の休職者になってしまいました」

と悲しい結末を綴った。ところが、上司からは無神経な仕打ちが続いた。

「直属の上司は仕事の引き継ぎ依頼の連絡をしてきて、『管理職も直属の上司もダメだ』と思いました」

休職に追い込まれた原因をつくった張本人が、療養中の部下にさらなる負担を強いてきたのだ。そんな相手に協力しろと言うのはあまりにも酷な話だろう。今は何よりも、心身の回復を最優先にしてほしい。

