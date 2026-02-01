露天風呂付き全33室増築予定！NBI「草津温泉プロジェクト」

NBIホールディングスが、群馬県草津温泉エリアにおける「NBI草津温泉プロジェクト」を開始しました。

地方創生および地域活性化を目的とし、温泉付き宿泊施設への投資を行う注目のプロジェクトです。

NBIホールディングスは「MACHIづくり共創会社」として、地方創生および地域活性化を目的としたホテル・旅館等への不動産投資事業を展開しています。

2026年1月、群馬県・草津温泉エリアにおいて既存の温泉付き宿泊施設「フォートリート草津」を取得。

8,000坪を超える広大な敷地を活かし、敷地内に新たに露天風呂付き客室全33室とレストランを備えた増築棟を、積水ハウスの設計及び施工にて開発する計画です。

フォートリート草津（本件既存棟）

本件既存棟概要

エリア内でも屈指の露天風呂付き客室数を有する高級温泉旅館として生まれ変わり、草津温泉エリアにおいて希少性の高いポジションが確立されます。

このプロジェクトは、草津温泉の魅力を次世代へとつなぐ、付加価値の高い宿泊施設を創出し、地域と共に持続的な成長を実現することを目指しています。

本件増築計画概要

投資実績と今後の計画

投資実行案件一覧

NBIホールディングスは2025年4月より全国のホテル・旅館等への投資を開始し、国内機関投資家、金融機関等の協力を得ながら既に約200億円の投資を実行。

今後は投資計画を上方修正し、さらにここから1年間で300億円の投資を計画しています。

2027年3月期までには全国のホテル・旅館等へ合計500億円の投資を行っていく予定です。

本件既存棟現況写真（リニューアル工事前）

露天風呂付き客室全33室を増築し、草津温泉エリア屈指の高級温泉旅館へと生まれ変わる「フォートリート草津」に期待が高まります。

フォートリート草津 位置図

NBIホールディングス「NBI草津温泉プロジェクト」の紹介でした。

