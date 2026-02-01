ワクワクを探そう！Life＆Grow「まわしてミーナ」

EC事業を行う有限会社Life＆Growは、運試しとショッピングを組み合わせた新体験オンラインガチャアプリ「まわしてミーナ」を2026年1月30日(金)に提供を開始しました。

このアプリは、ゲーム感覚で買い物を楽しめるサービスです。

App Store、Google Playにてダウンロード可能となります。

Life＆Grow「まわしてミーナ」

アプリ名：まわしてミーナ提供開始日時：2026年1月30日(金)対応OS：iOS、Android利用料金：無料 ※アプリ内課金有りダウンロード：App Store：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%81%97%E3%83%BC%E3%83%8A/id6755801439Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gacha.app公式サイト：https://lifegrow.jp/business/mina/

「まわしてミーナ」は、オンラインガチャやショッピングが好きな方を中心に、幅広い年齢層が楽しめるサービスです。

場所や営業時間に縛られず、24時間いつでも好きな時に楽しめる「体験の場」を作りたいという思いから開発されました。

ショッピングモールのようなガチャ台数と幅広いジャンルの中から「探すこと」「選ぶこと」「まわすこと」の楽しさを、運任せだけでは終わらない体験型のショッピングガチャアプリへと昇華させています。

アプリ名の「まわしてミーナ」は、関西らしく親しみやすい「〜してみいや」「〜してみいな」という語呂に加え、スペイン語で「宝の山」という意味も込められています。

オンラインでガチャ体験！ミーナガチャ

基本情報

名称：ミーナガチャ特徴：オンラインでガチャガチャ体験

街でまわすガチャガチャのような体験をオンライン上で再現することを目指した「ミーナガチャ」。

また、オンラインガチャ初心者向けに、カプセルトイ風の「確実に賞品がゲットできるガチャ」も搭載されています。

独自の世界観！キャラクターによるガチャ演出

基本情報

演出：紙芝居形式特徴：世界観に没入できる

「まわしてミーナ」では、結果だけではなく、回す過程や世界観への没入感を重視。

ガチャ演出は独自の「紙芝居形式」を採用し、世界観に付随したキャラクターで構成することで、楽しめる体験が設計されています。

オリジナルシステム！ミーナの鍵

基本情報

名称：ミーナの鍵特徴：応募型の仕組み当選ルート：通常のガチャとは異なる豪華景品

ガチャとは別軸の楽しみ方として、応募型の仕組み「ミーナの鍵」も用意されています。

「ミーナの鍵」が入ったガチャを回して「鍵」を集め、応募することで通常のガチャとは異なる豪華景品が当たる可能性があります。

ユーザーにとって予期しない、もうひとつの当選ルートです。

豊富な賞品ラインナップ

基本情報

賞品の種類：食品、衣料品、家電、AV機器、日用雑貨、ホビー、おもちゃ、ゲーム、インテリア、スポーツ、レジャー、ペット用品、ビューティー、ヘルスケア、オフィス用品など

賞品は、食品、衣料品、家電、AV機器、日用雑貨、ホビー、おもちゃ、ゲーム、インテリア、スポーツ、レジャー、ペット用品、ビューティー、ヘルスケア、オフィス用品など多岐にわたります。

今後も新しい賞品がどんどん追加される予定です。

アプリの利用について

このアプリは「ミーナポイント」を通貨としており、「1ミーナポイント＝1円」で購入できます。

iOSはApp Storeのアプリ内課金、Androidは外部決済(クレジットカード)となります。

ミーナポイントに有効期限はありません。

獲得した商品は14日以内に発送依頼かポイント還元を選択でき、14日を過ぎた商品は自動的にミーナポイントに還元されます。

送料は基本的にかかりますが、規定の方法により無料になる場合があります。

運試しとショッピングが融合した、新しいオンラインガチャ体験。

独自の世界観の中で、宝探しのようなワクワク感を楽しめます。

Life＆Grow「まわしてミーナ」の紹介でした。

FAQ

Q: ミーナポイントはどのように購入できますか？

A: iOSの場合はApp Storeのアプリ内課金、Androidの場合は外部決済(クレジットカード)で購入できます。

Q: 獲得した商品の発送依頼を忘れた場合どうなりますか？

A: 獲得した商品は14日以内に発送依頼かポイント還元を選択できます。14日を過ぎた商品は自動的にミーナポイントに還元されます。

Q: 送料は必ずかかりますか？

A: 送料は基本的にかかりますが、規定の方法により無料になる場合があります。

