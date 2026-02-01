スピードスケート女子で五輪初出場の野明花菜（はな、立大）は、両親も２大会ずつ同じ競技で五輪に出場したスケート一家の長女だ。今季は３大会連続メダル獲得の期待がかかる、団体追い抜きのメンバーとしてＷ杯を転戦。初戦で金メダルを獲得するなど、両親の“五輪ＤＮＡ”を受け継ぎ、初の夢舞台切符を手にした。昨季の大けがを乗り越え、現役大学生として文武両道の生活を貫く２１歳が、一家悲願のメダル獲得に挑む。

野明は今季、一気に飛躍を遂げた。高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝らとＷ杯を転戦。昨年１１月に米ソルトレークシティーで行われた第１戦では隊列の真ん中で滑り、日本にとって２シーズンぶりの金メダルをもたらした。その実績で初の五輪出場を決め、両親からも祝福を受けた。「今までで一番いい滑りがしたい。金メダルが取れたらうれしい」と野明家初となるメダル獲得を誓った。

両親譲りのスケート技術が花開いた。父・弘幸さん（５１）は男子１５００メートルの元世界記録保持者だ。９８年長野、０２年ソルトレークシティーと２大会連続で五輪に出場。母の三枝さん（旧姓・上原、５４）も９２年アルベールビルなど２大会で五輪に出ており、２人の妹も競技に取り組むスケート一家だ。野明は中学まで母の指導を受けたが岡谷南高進学後は、同校職員でもある父に指導を仰ぎ、現在も父の教えを受ける。元々は短距離選手だったが、今は３０００メートルを中心に滑っており、父から中距離に必要なスタミナも受け継いだ。

どん底からはい上がった。２４年１２月、北京でのＷ杯の前に左足首を骨折。手術をし、現在もボルトとプレートが入ったままだ。当時は「辞めてもいいのかな」と現役引退も考えた。だが、「１月の頭に練習ができるようになって。自分が戻りたいと思えるところまでやってみよう」と一度スケートから離れたことで、前向きな考えが生まれた。

競技を離れれば普通の大学生だ。２３年４月に立大スポーツウエルネス学部に入学。埼玉県内で一人暮らしをし、学業に励む。昨年１２月のＷ杯帰国後から全日本選手権までの１０日間で４日間、大学へ通った。「公欠が使えないから、ちゃんと行かないと」と多忙だが「単位は大丈夫」と学業もおろそかにはしない。

昨年１２月の五輪代表決定直後は「実感はない。行ったことのない場所、どんな場所なんだろう」と戸惑っていた。ただ、２６年の五輪イヤーに入ると「緊張感や責任感を強く感じている」と実感も湧いてきた。２４年に父に「五輪に行きたい」と話すと「簡単に行ける場所じゃない」と返された。「ぶっ刺さった」と五輪の重みを知る父からの心に響く厳しい一言に発奮し、夢舞台を目指してきたスケート一家の長女。苦楽を糧にミラノの地でその才能を開花させる。（富張 萌黄）

◆野明 花菜（のあけ・はな）２００４年１１月２８日、長野・下諏訪町生まれ。２１歳。３歳から五輪出場経験のある両親の影響でスケートを始める。岡谷南高３年時の全日本ジュニア選手権３０００メートルで優勝。同年立大に進学。２４〜２５年シーズンはジュニアＷ杯で３勝。２５年、女子団体追い抜きでＷ杯優勝。家族は両親、妹２人。

◆野明家の五輪ＶＴＲ 父・弘幸さんは、２３歳時に１９９８年長野大会で五輪初出場。男子１０００メートルで２５位、１５００メートルで７位、５０００メートルで２５位。２００２年ソルトレークシティ大会では１０００メートルで転倒し４４位、１５００メートルで１５位。母・三枝さんは、２０歳時に９２年アルベールビル大会で五輪初出場。女子１５００メートルで１１位。９８年大会は１５００メートルで２１位、３０００メートルで１４位だった。

◆主な親子五輪出場 冬季ではフィギュアスケートの佐藤信夫、大川久美子夫妻の娘・佐藤有香が代表に。３人はいずれも２大会連続出場。フィギュアスケート男子の鍵山正和と息子の優真がともに２大会連続で出場。２２年北京五輪では父がコーチを務め、優真がシングルで銀メダルを獲得した。夏季では体操男子で３大会連続金メダルの塚原光男、０４年アテネ大会団体を制した長男・直也が日本初の親子金メダリストとなっている。