健康増進とコミュニティ形成！明治安田厚生事業団／JKK東京「高齢者の健康づくりとコミュニティ形成に関する共同研究協定」

健康増進とコミュニティ形成！明治安田厚生事業団とJKK東京が共同研究協定を締結

明治安田厚生事業団とJKK東京は、JKK住宅やその地域に住む方の健康増進とコミュニティ形成を目的とした共同研究に関する協定を2026年1月30日(金曜日)に締結しました。

この協定に基づき、明治安田厚生事業団が持つ知見を活かした運動プログラムをJKK住宅のコミュニティサロンなどで実施します。

これにより、住民の健康づくり促進とコミュニティ形成を目指します。

明治安田厚生事業団／JKK東京「高齢者の健康づくりとコミュニティ形成に関する共同研究協定」

協定締結日：2026年1月30日(金曜日)

JKKでは、住民同士のコミュニティ活動のきっかけづくりなどに取り組む専門スタッフ「JKK住まいるアシスタント」を配置し、気軽に集える居場所づくりを進めてきました。

一方、明治安田厚生事業団は、高齢者向けオンライン運動プログラム「SOFT(Slow Online FiTness)」の開発をはじめ、長年にわたり健康づくり事業や研究を通じて地域保健福祉の向上に取り組んでいます。

こうした背景から、両者の取組みを相互に連携させることで、住民の健康づくりを通じたコミュニティ形成と学術研究の振興への寄与を目指し、この協定が締結されました。

協定の主な内容

この協定では、主に2つの内容が盛り込まれています。

1つ目は、「SOFT」を活用した住民活動グループの立ち上げおよび継続支援です。

「JKK住まいるアシスタント」が中心となり、住民が気軽に参加できる健康づくりグループを形成。

明治安田厚生事業団が専門知識やノウハウを提供し、講師手配や動画配信など運営面を支援します。

そして、JKK住宅のコミュニティサロンで「SOFT」を継続的に実施していきます。

2つ目は、コミュニティ形成および健康に関する事業評価です。

アンケートやインタビュー調査を通じて、健康状態の変化やコミュニティ形成への効果を検証。

明治安田厚生事業団がデータ分析を行い、学術的成果として発信します。

今後の展開

両者は、住民が主体となる活動グループの定着と、地域社会における持続可能な健康支援の仕組みづくりを進めていきます。

得られた成果は、学術集会や論文などを通じて広く社会に還元される予定です。

「ＪＫＫ住まいるアシスタント」とは

JKK住宅では住民の高齢化や単身世帯の増加などにより、コミュニティ機能の低下が懸念されています。

「JKK住まいるアシスタント」は、JKK住宅に住む方の孤立解消と心地よく暮らせる住環境を実現するため、地域福祉と連携しながら、居場所づくりや交流のきっかけづくりを行う専門スタッフです。

「SOFT(Slow Online FiTness)」の概要

オンライン運動教室「SOFT」の活動風景

「SOFT」は、準備体操、脳トレ、スロートレーニング、スローエアロビック(R)、整理体操で構成された45分間の軽体操プログラム。

シニアの健康づくりに効果的とされる筋力トレーニング・有酸素運動・バランス運動を組み合わせた複合的な内容です。

運動指導の専門家が安全に配慮して開発し、プロの講師がオンラインで指導を行います。

※「スローエアロビック」は日本エアロビック連盟の登録商標です。

この共同研究は、住まいを拠点とした新しい健康づくりの形を提案し、地域コミュニティの活性化にも貢献することが期待されます。

明治安田厚生事業団とJKK東京による共同研究協定の紹介でした。

