【小倉6Ｒ】ＪＲＡ史上最高３連単５８３６万７０６０円出た 的中わずか１票
【小倉６Ｒ】３歳未勝利若手騎手１２００メートル（芝・良）
小倉競馬で驚がくの３連単配当が飛び出した。３１日の小倉６Ｒ・３歳未勝利は１８頭立てで行われ、単勝最低人気（単勝３８８・２倍）のカシノリアーナが勝利。２着に１７番人気（単勝２０９・０倍）のスッサンエア、３着に１０番人気（２６・４倍）のコンフィアンサが入り、３連単はＪＲＡ歴代トップ（ＷＩＮ５を除く）の５８３６万７０６０円の超ビッグ配当。４８９６通りのうち、４８５１番人気での決着で的中はわずか１票だった。
１８番人気の低評価をあざ笑うかのように先頭でゴールを駆け抜けた。１枠２番の好枠から、カシノリアーナは道中は内でじっくりと脚をためた。コースロスを最小限に抑え、迎えた最後の直線では、逃げ粘るコンフィアンサをゴール前でとらえ、後方から鋭く差し込んできたスッサンエアを鼻差封じ込んだ。３年目の鞍上・橋木は、今年初勝利となる通算４勝目で大波乱を演出した。
当レース前の３連単歴代最高は、２０１２年８月４日の新潟５Ｒ新馬戦での２９８３万２９５０円で大幅に更新。なお、馬単１７４万９３３０円（３０３番人気）、馬連６１万５５６０円（１５２番人気）、ワイド１６万７７０円（１５２番人気）もそれぞれの式別で最高配当を更新した。また、１９９１年秋にフルゲートが１８頭になって以降、馬連、馬単（２００２年より発売）が１８番人気、１７番人気で決まったのは史上初だった。
◇ＪＲＡ歴代高配当ベスト５◇
年月日
レース
配 当
２６年１月３１日
小倉６Ｒ
５８３６万７０６０円
１２年８月４日
新潟５Ｒ
２９８３万２９５０円
１５年９月２１日
中山１Ｒ
２７９２万９３６０円
１７年１２月３日
中京７Ｒ
２２９４万６１５０円
１７年１２月９日
中山７Ｒ
２１８０万２３２０円
※配当はすべて３連単。ＷＩＮ５は除く