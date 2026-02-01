【小倉６Ｒ】３歳未勝利若手騎手１２００メートル（芝・良）

小倉競馬で驚がくの３連単配当が飛び出した。３１日の小倉６Ｒ・３歳未勝利は１８頭立てで行われ、単勝最低人気（単勝３８８・２倍）のカシノリアーナが勝利。２着に１７番人気（単勝２０９・０倍）のスッサンエア、３着に１０番人気（２６・４倍）のコンフィアンサが入り、３連単はＪＲＡ歴代トップ（ＷＩＮ５を除く）の５８３６万７０６０円の超ビッグ配当。４８９６通りのうち、４８５１番人気での決着で的中はわずか１票だった。

１８番人気の低評価をあざ笑うかのように先頭でゴールを駆け抜けた。１枠２番の好枠から、カシノリアーナは道中は内でじっくりと脚をためた。コースロスを最小限に抑え、迎えた最後の直線では、逃げ粘るコンフィアンサをゴール前でとらえ、後方から鋭く差し込んできたスッサンエアを鼻差封じ込んだ。３年目の鞍上・橋木は、今年初勝利となる通算４勝目で大波乱を演出した。

当レース前の３連単歴代最高は、２０１２年８月４日の新潟５Ｒ新馬戦での２９８３万２９５０円で大幅に更新。なお、馬単１７４万９３３０円（３０３番人気）、馬連６１万５５６０円（１５２番人気）、ワイド１６万７７０円（１５２番人気）もそれぞれの式別で最高配当を更新した。また、１９９１年秋にフルゲートが１８頭になって以降、馬連、馬単（２００２年より発売）が１８番人気、１７番人気で決まったのは史上初だった。

◇ＪＲＡ歴代高配当ベスト５◇

年月日

レース

配 当

２６年１月３１日

小倉６Ｒ

５８３６万７０６０円

１２年８月４日

新潟５Ｒ

２９８３万２９５０円

１５年９月２１日

中山１Ｒ

２７９２万９３６０円

１７年１２月３日

中京７Ｒ

２２９４万６１５０円

１７年１２月９日

中山７Ｒ

２１８０万２３２０円

※配当はすべて３連単。ＷＩＮ５は除く