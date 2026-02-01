俳優東出昌大（37）が、31日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。不倫騒動の渦中にあった頃に「エゴサーチ」をしたことと、やめた理由について語った。

今回の番組では、一般の観覧者がゲストに質問をする「なにをきくねん」の企画を実施。「自分を知るためにエゴサーチや検索とか、してしまうこととかってありますか」との問いに答えた。

エゴサーチについて、東出は「若い時はしました。朝ドラの評判とか。あの頃は見ましたね。でも今は全然してないです」と話した。

東出といえば、20年に女優杏と離婚。その後、東出は山に移住し、22年には所属事務所を退所して独立した。

明石家さんま（70）が「ワーッとゴチャゴチャ言われた時は、やってないんだ」と問うと、「スキャンダルの直後は全部見ました。ヤフコメとかもバーッと全部見ました」と明かした。

当時について「スキャンダルの渦中にいると、事務所の親しい人とかがバタバタ倒れていくんですよ。事務所の電話が鳴りやまない…みたいな。自分がどれだけのことをしたんだろうっていうのを知る意味でも、と思って（コメントを）拾いにいったんですけど」と振り返った。

続けて「でもまあ今となっちゃ…しょうがないですよね。書く人の気持ちもそうだし、読んで食らっちゃうのもそうだし。『それでも東出のお芝居が好き』とかっていうほめる声なんて、本当に食らっている時は全然、自分に響かないで、本当に罵詈（ばり）雑言だけが心にくるんですよね。だからもうしてないし…」と語った。

その当時、体調や生活に支障がなかったか問われると、「9日間で合計3時間しか寝られなかったです。眠りなのか何なのか分からないけど、とにかく朝が来てくれって…。本当に夜が長いんですよ」と回顧。

これに、さんまが「カッコええなあ。『とにかく朝が来てくれ』」となぜか食い付き、アキナ山名文和（45）が「カッコええ話じゃないでしょ」とツッコんでいた。