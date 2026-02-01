フォークシンガー松山千春（70）が1月30日、ニッポン放送特番「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」（金曜午後10時）に生出演。NHK「紅白歌合戦」について言及した。

前段でかつてのフジテレビの名物番組「森田一義アワー笑っていいとも!」（1982年〜2014年）に1度も出演しなかったと明かした上で、紅白について言及。「多分も紅白歌合戦も1回も出ることなく、俺は終わっていくんだろうなと思いますけど」と切り出した。

「フォークシンガーとしてのプライド、とくに去年の大みそかの紅白なんか、酷い。これが歌番組なのかと思うぐらい、酷い内容だったんで。案の定、俺なんか出る幕ないねって。俺たちフォークシンガーが出るようなところじゃないね。つくづく思いました」と語った。

さらに「もしも紅白に出たら、大みそかを東京で泊まるっていうことになるわけだろ？ 大みそかから正月にかけて、北海道以外のところにいるのが許せないワケよ。俺としてはな。やっぱり家族で、紅白歌合戦を見ながら、あいつがよかった、こいつは悪かったっていいながら1日を迎えるのが松山家のならわしだからな」と持論を展開。「これからも出ることはないと思いますが」と繰り返した。

松山のオールナイトニッポンの登場は23年「オールナイトニッポン55時間スペシャル」以来3年ぶり。松山は1977年1月25日にシングル「旅立ち」でデビュー。今年でデビュー50周年を迎えた。