『徹子の部屋』SP、笑福亭鶴瓶＆明石家さんまがサプライズに大喜び→脅威の肺活量に驚き
テレビ朝日系『徹子の部屋』50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00〜後8：56 ※一部地域を除く）がきょう1日に放送される。豪華ゲスト18人が集結する。
【写真】目黒蓮・宮沢りえも…豪華すぎる出演者
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた、『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年２月、ついに放送50周年を迎える。
そんな前人未踏の節目を記念した超大型特番では、50周年にふさわしい豪華ゲスト18人が“総出”で祝福に駆けつけ、4時間まるまる爆笑トークを繰り広げる。
笑福亭鶴瓶と明石家さんまのトークブロックでは、恒例企画“カードトーク”で大盛り上がりするのはもちろんのこと、50周年を祝う豪華ケーキセレモニーが開催される。なんと、鶴瓶とさんまの2人からのサプライズとしてスタジオに現れたのは、黒柳の偉業をたたえる超特大、5段の特製ケーキ。1976年の初回放送をはじめ、これまでの黒柳の写真が飾られているほか、黒柳が愛するパンダとバラなどで華麗にデコレーションされており、黒柳も「すごい！すごい！」と大喜び。
さんまが「ろうそくの炎を消していただけますか？」と頼むと、黒柳は巨大ケーキのインパクトに圧倒されたのか、「これを？や〜だ〜（笑）」と戸惑いつつ、驚異の肺活量を見せて炎を吹き消し、2人をビックリさせる。また、鶴瓶とさんまが「ハッピーバースデー『徹子の部屋』50周年〜」とバースデーソングを歌うと、黒柳はちょっぴり低音な2人の歌声に「地獄か、ここは？」と奔放にツッコミを入れる。
【ゲスト】
目黒蓮／笑福亭鶴瓶・明石家さんま／浅田舞・真央／宮沢りえ／平野レミ・清水ミチコ・森山良子／高嶋ちさ子・小泉孝太郎・藤森慎吾／寺尾聰・高田純次・石原良純／サンドウィッチマン／宇多田ヒカル
