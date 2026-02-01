「なんか弱気に見えるというか、ドシっとしてない感じがして」新庄監督が試合中、指揮官として気になる仕草は？中日の井上監督にも「やめろ、やめろ！と…」

新庄監督は選手含め、様々なポイントを細かく観察していることで知られる（C）KentaHARADA/CoCoKARAnext

パ・リーグの監督一同が集まる「監督座談会」の様子が「パーソル パ・リーグTV」の特別番組「パ・リーグ FANS MEETUP2026 監督編」として公式ユーチューブで配信された。

動画の中では「監督の仕事」というトークテーマで様々な事柄について触れる中で、日本ハムの新庄剛志監督の観察眼が優れているという話の流れの中で「監督で、腕組んで采配しているの、あまり見たくない」と新庄監督が発言。

理由としては「なんか弱気に見えるというか ドシっとしていない感じがして」とコメント。シーズン中には自身で気を付けているとした。

実際に腕を組んで試合を観ている監督は多いとした上で交流戦で対戦したときに中日の井上一樹監督もベンチで腕を組んでいたことで「『やめろ、やめろ！』と。あせっているようにしか見えないから」と、ジェスチャーでメッセージを敵軍ベンチに送ったとした。