「なんか弱気に見えるというか、ドシっとしてない感じがして」新庄監督が試合中、指揮官として気になる仕草は？中日の井上監督にも「やめろ、やめろ！と…」
新庄監督は選手含め、様々なポイントを細かく観察していることで知られる（C）KentaHARADA/CoCoKARAnext
パ・リーグの監督一同が集まる「監督座談会」の様子が「パーソル パ・リーグTV」の特別番組「パ・リーグ FANS MEETUP2026 監督編」として公式ユーチューブで配信された。
【写真】この豪華メンバー！近藤、上沢らソフトバンク勢の姿も…中田翔さんのお疲れ様会の実際の様子
動画の中では「監督の仕事」というトークテーマで様々な事柄について触れる中で、日本ハムの新庄剛志監督の観察眼が優れているという話の流れの中で「監督で、腕組んで采配しているの、あまり見たくない」と新庄監督が発言。
理由としては「なんか弱気に見えるというか ドシっとしていない感じがして」とコメント。シーズン中には自身で気を付けているとした。
実際に腕を組んで試合を観ている監督は多いとした上で交流戦で対戦したときに中日の井上一樹監督もベンチで腕を組んでいたことで「『やめろ、やめろ！』と。あせっているようにしか見えないから」と、ジェスチャーでメッセージを敵軍ベンチに送ったとした。
すると井上監督は急いで、腕を組むのを止めたという。「気づくまでやるから」と笑顔で振り返りながら、試合中にも敵将をじっくり観察しているとした新庄監督。
ソフトバンクの小久保裕紀監督、中日の井上監督、新庄監督は同級生で知られる。井上監督は昨年の日本ハムとの対戦後に「学ぶことが多い」と新庄監督をリスペクトする姿勢を示していた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。