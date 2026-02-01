“ルーキー”のWBC参戦に緊張感　岡本和真の侍ジャパン入りに地元メディアが懸念「国の誇りは否定できない。だが、不必要な賭け」

ブルージェイズ入団を決めた岡本(C)Getty Images

獲得に大枚を叩いた“ルーキー”の調整を巡る議論が巻き起こっている。

2月の球春到来を前に、早くも注目を集めているのは、今オフにブルージェイズと契約を交わした岡本和真だ。巨人からポスティングシステムを利用してメジャーリーグ挑戦の夢を叶えた29歳は、4年6000万ドル（約94億円）の大型契約を獲得。「カズマのような選手を獲得できたことは、我々にとって大きな一歩」（ロス・アトキンスGM談）という確かな評価を得て海を渡る形となった。

無論、環境の異なる舞台で、待ち受けるレギュラー争いに挑むのは決して容易ではないだろう。昨季にワールドシリーズにまで駆け上がったブルージェイズは、控え野手の層も厚く、「巨人の4番」を任された岡本と言えど、求められる成績のハードルは高い。

そうした中で岡本は、今春にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する。去る1月26日に公表された日本代表メンバー29人にも名を連ね、レギュラーシーズン開幕前の調整期間を侍ジャパンの一員として過ごす。

侍ジャパン、ひいては日本の野球ファンにとって、岡本の参戦は頼もしい。だが、強度の高い実践の場に送り出すブルージェイズ側としては、少なくない心配材料ではある。実際、“ルーキー”のWBC出場に懸念を抱く地元メディアもある。

ブルージェイズをこよなく愛する専門メディア『Toronto Baseball』は、岡本のWBC出場について「6000万ドルの投資を考えれば、大きな賭けだ」と指摘。昨季に守備中に相手走者交錯し、長期離脱を余儀なくされた岡本の耐久性に疑問を投げかける。