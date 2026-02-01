ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１月３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に出席し、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）についても言及した。今大会は０９年の５人を上回る史上最多８人のメジャーリーガーを擁する井端ジャパンは、メジャー組に合宿後の名古屋滞在中には合流を希望しているが、「なるべくそこに合わせれるようにはしたいなとは思ってますけど。家族のこともそうですし。もう少し打席に例えば立ってほしいとか、もう少し投げてから行ってほしいとか、そういうところも含めて、常にコミュニケーション取りながらになるかな」と見通しを語った。

３月６日に東京ドームの台湾戦で初戦を迎える。大谷は昨年１１月に自ら出場の意向を表明すると、同１２月には正式に発表。メンバーの印象を問われると、「前もそうでしたけど、ちょっと分からない選手もいる。まずは名前と顔を一致して、挨拶するところからスタートかなと思います」と話した。

侍ジャパンの井端監督は、投手での登板を含めて起用法に関しては不透明であることを強調し、キャンプイン後の状態を見極めることとなっている。２月中旬からはアリゾナ州グレンデールで行われるドジャースキャンプに参加予定となっている。この日は投手での出場について問われると、大谷は「まだわからない」と言及した。