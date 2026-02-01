アイドルグループ「＃よーよーよー」の由良ゆら（23）が19日、自身のインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを投稿した。

「週刊プレイボーイオフショット 富士山グラビア」とつづり、富士山を背にした山吹色のランジェリーにニット帽とショートブーツをコーディネートしたショットを公開した。

さらに、ベージュ色ランジェリー姿で「うしろからゆらゆらどうですか？」と問いかけ、バックショットを披露。山小屋のような場所での水着姿もアップした。

また、「いっぱい好きって言ってもらえた思い出動画」と記した、胸元大胆露出のキャミソール姿の動画も投稿した。

ファンやフォロワーからも「マジできれいでかわいい」「かわいくて魅力的」「お肌もキレイ」「ほっぺモチモチ」「可愛いお尻」「どんどん大人の女性」「えっっっっっろ」「爽快感半端ない」などのコメントが寄せられた。

由良は千葉・銚子市出身。オーディション合格をきっかけに、小学生から芸能活動を始め、中学2年で白石夢来の芸名でグラビアアイドルとしてデビュー。20年に由良ゆらに改名。同年、ゼロイチファミリア所属を公表。21年はYouTubeチャンネル「由良ゆら」を開設。同事務所の森香穂、貝賀琴莉、月なぎさ、琴るり、姫野ひなの、石原さきとアイドルグループ「＃よーよーよー」を結成。22年、和歌山県日高郡由良町の観光大使に任命。24年8月に1st写真集「ゆらドキッ！」を発売。趣味は料理、アイドルの応援。