2月スタートのきょう1日（日）も、日本海側では北陸から北海道を中心に雪が続くでしょう。大雪となる所もありそうです。また、週明け以降も雪が続き、さらに積雪が増える見通しです。すでに雪による事故が多く発生していますので、新たな大雪災害にご注意ください。

■青森県を中心にドカ雪のおそれ

きょう2月1日（日）は上空に寒気が流れ込み、北陸から北の日本海側を中心に雪が降るでしょう。特に青森県では市街地でもさらなるドカ雪となるおそれがあります。太平洋側は晴れて、まとまった雨が見込まれません。火の取り扱いや体調管理にお気をつけください。

■晴れる所も風の冷たい一日

最高気温は前日と同じくらいで、真冬の寒さが続きます。名古屋は8℃、大阪は9℃、東京は11℃の見込みです。晴れる所も北風の冷たい一日になるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :0℃ 釧路:0℃

青森 :0℃ 盛岡:1℃

仙台 :4℃ 新潟:4℃

長野 :4℃ 金沢:6℃

名古屋:8℃ 東京:11℃

大阪 :9℃ 岡山:10℃

広島 :9℃ 松江:8℃

高知 :12℃ 福岡:9℃

鹿児島:12℃ 那覇:19℃

■節分にかけて積雪はさらに増加予想

上空の寒気の影響はあさって3日（火）・節分にかけて続き、日本海側ではさらに積雪が増えそうです。すでに多くの雪による事故が発生していますので、新たなスリップ事故、除雪作業中の事故、なだれなどの大雪災害にご注意ください。

■立春ごろ寒さ緩むも油断禁物

立春の4日（水）から6日（金）にかけては南の暖かい空気が優勢となり、寒さが和らいで暦通り少し春の気配を感じられそうです。ただ、次の週末には寒さが戻ります。8日（日）は衆院選挙の投票日ですが、日本海側の広範囲で大雪となるおそれがあります。立春ごろの暖かさを利用して、期日前投票に行くことを検討した方がいいかもしれません。

