グラビアアイドルの新田妃奈（26）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

革ジャンを着た黒ランジェリー姿のバックショットを添え「巨尻って言葉あるの最近知った…巨尻になれるようにジム頑張るぞ」と決意表明。2月1日にアームズマガジン表紙発売イベントを開催することも報告し、星条旗柄のビキニ水着ショットもアップした。

さらに別投稿では「1月がもうおわり」とつづり、ファスナーをおへそ付近まで降ろし、93センチのバストがあふれ出そうなハイレグワンピース水着姿を披露した。

ファンやフォロワーからも「超可愛い」「最高すぎる」「スタイル抜群」「ナイスヒップ」「エッチなお尻」「キレカワな桃尻」「美脚」「セクシー過ぎ」「こぼれるぜ」「はみ出しちゃう」「後ろ姿が、たまりませんねっ」「フェロモンビンビン」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。昨年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。