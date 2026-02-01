ドジャースのファン感謝イベント「ドジャーフェスタ2026」が1月31日（日本時間2月1日）、ドジャースタジアムで開催され、大谷翔平投手（31）が参加。ステージショーでファンからの大歓声を浴びた。

気温30度に迫る熱気の中で開催されたイベント。大谷が公の場に姿を現すのは、1月24日にニューヨークで行われた全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩さん会以来、7日ぶりとなった。佐々木朗希らとともに壇上に上がると観衆は大興奮。オフシーズンの過ごし方について「ゆっくり昨季を振り返ることができました」と笑顔で話し、昨年4月に誕生した愛娘の話題となると、さらに笑顔がはじける。「日に日に成長しているので、それが毎日楽しみ」と充実感を口にした。

父親としての長所と短所を問われるとユーモアたっぷりに返答。「高く上げるのが得意なので。ま、彼女的には楽しいと思うので、それは長所です。短所はちょっと奥さんに聞いてみないと」と話し、会場の笑いを誘った。

間もなくメジャーで9回目のキャンプイン。ワールドシリーズ3連覇をかけるシーズンの前に、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇をかける戦いがある。

登板の可否は状態で判断する方向性だが「手術なく次のシーズンに向けてスタートする準備としては、通常通りのペースなのかなと思います」と“自然体”で2つの世界一を取りに行く。