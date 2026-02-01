巨人の石塚裕惺内野手（１９）が３１日、２年目のキャンプインを目前に控え、チームトップの練習量をこなす決意を示した。「一番下手くそなので、一番練習しないとダメ。ライバルが多いので負けないように。練習量で追いついて追い越さないといけないと思うので、いっぱいやるだけかなと思います」と緊張感を漂わせた。

プロ野球選手として一年過ごし、少し落ち着いた風格をまとった。昨季は２軍スタートだったが、今季は１軍でキャンプイン。毎年１軍メンバーのみが参加する宮崎神宮参拝も初めて経験した。「ルーキーシーズンはもう終わったので、より数字でアピールしていかないとチャンスはもらえない。去年の数字を１年ずつ更新していかないといけないと思うので、ちゃんとやらないと」。遊撃のレギュラーである泉口を筆頭に、坂本、門脇、新加入のダルベックや小浜ら１軍キャンプに参加する内野手は１０人。本職は遊撃だが、三塁候補にも挙がる石塚にとって全員が競争相手だ。

一方で「去年も少しずつレベルアップしていくようなキャンプにしたいと言ったと思うんですけど、今年もその思いは変わらない」と胸中を明かす。オフは坂本に弟子入り。守備を中心に学んだ多くのことを継続していくのみだ。「本当に一日一日の練習を大切にして、レベルアップしてシーズンに向かえれば」。周囲にも過去の自分にも勝つため、実りのあるキャンプにする。（臼井 恭香）