冬の小倉競馬で31日、国内3連単史上最高配当が飛び出した。免許取得後7年未満の若手騎手限定で争われた6R（3歳未勝利、芝1200メートル）。18頭立てで単勝オッズ388.2倍の最低人気カシノリアーナが中団前めの追走から直線で鋭く脚を伸ばし、先頭でゴールを駆け抜けた。コンビを組んだ3年目の橋木太希（19）にとっては、これがJRA4勝目だった。

鼻差の2着に続いたのは単勝オッズ209.0倍の17番人気馬スッサンエア。さらに10番人気のコンフィアンサが3着に逃げ粘った。3連単（2）→（12）→（15）の配当は5836万7060円。これまでのJRA3連単最高配当2983万2950円（12年8月4日、新潟5R）を2倍近く更新した。同レースの3連単には80万5063票が投じられたが、的中は1票のみだった。

フルゲートが18頭に定められた91年秋以降、18番人気が勝利したのは8例目。2着にブービー17番人気が続いたのは初めての珍事で、馬単（2）（12）174万9330円、馬連（2）（12）61万5560円、ワイド（2）（12）の組み合わせ16万770円もJRA史上最高配当となった。JRAでは指定する5つのレース全ての1着馬を当てる「WIN5」で昨年10月19日に史上最高配当の5億6252万1610円が出ている。