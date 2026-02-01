女子ゴルフの都玲華（21＝大東建託）と菅楓華（20＝ニトリ）が31日、大阪市内で清水重憲キャディーが主催するトークショーに出席した。

ルーキーイヤーの昨季はQTランク53位で出場した。5月のワールド・サロンパス・カップで8位に入るなど、トップ10に4回入り、ポイントを重ねた。メルセデスランク50位でシーズンを終え、シード獲得。「最初は出られる試合も限られていたので、本当にギリギリでしたけど、シードを獲れたことは本当に良かった」と振り返った。

オフはパットの練習と、ピラティスなどさまざまなトレーニングに取り組んでいる。体力強化の結果、体重は7キロ増えたという。「思ったより増えすぎた」と笑うが、「増加しやすい方なので、ここから徐々に絞っていけたら1番いいかな」と先を見据えた。2月はタイ合宿も予定しており、「ここから打ち込みとか、コースに行ってショートゲーム、アプローチをしたりして、技術面に集中してやっていきたい」と語った。年始は家族で1週間のベトナム旅行に行き、リフレッシュもできたという。

プロ2年目の今季へ向けて、「やっぱり優勝したい。あとはシードを獲れたものの、TOTOジャパンクラシックとツアー選手権リコー杯はまだ出られていないので、そこも目標の1つ」と意気込みを語った。“ミヤコレ”の愛称で人気も上昇中。「みなさん凄く応援してくださっているので、早くいい結果を報告できたら」とファンにも勝利を届けるシーズンにする。