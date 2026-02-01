女子ゴルフの菅楓華（20＝ニトリ）と都玲華（21＝大東建託）が31日、大阪市内で清水重憲キャディーが主催するトークショーに出席した。

菅は昨年9月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子で初優勝を飾った。「開幕戦で優勝争いができて、そこで自信がついた。初優勝までは結構プレッシャーを感じながらだったけど、優勝もできて充実した1年だった」と昨季を振り返った。

オフは福岡や宮崎での合宿に参加し、トレーニングを中心に取り組んでいる。西武からアストロズに移籍した今井達也の自主トレにも参加。「ケガをしない動き方とかを自分でわかるようになってきた」と成長を実感している。

ゴルフ以外では、仕事の合間に初めて東京の銀座に行ったという。「年齢の関係で制限があって、カードをつくれなくて」と、今回は想像の中でショッピングを楽しんだ。地元・宮崎では成人式にも参加。友人らから色紙のプレゼントなどもあり、「みんなゴルフ見てくれてるんだな」と喜んだ。

今季開幕戦のダイキン・オーキッド・レディース（3月5〜8日、沖縄・琉球GC）まで約1か月。「複数回優勝をすることと、去年が凄く良かったので、今年は去年よりいい順位で終わること。あとは海外メジャーに挑戦したい。スポットで挑戦できる試合は予選会だったりとかに挑戦したいので、そこも目標に頑張りたい」と言葉に力を込めた。