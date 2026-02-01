ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間２月１日）、ドジャースタジアムで行われたファン感謝祭「ドジャーフェスト」に出席した。

大勢の日米報道陣に囲まれ、今季は開幕から投手としても登板できるのか聞かれると「レギュラーシーズンはそうですね。ＷＢＣ投げるかはまだちょっと分からないですけど。全員そうだと思うんですけど、おそらく最後の最後まで調整しないと。体の状態を見てそうなるんじゃないかなとは思うので。ただ、出ることは決まってますし、ＤＨとしてはまず準備したいと思います」と語った。

昨季の大谷は打者として１５８試合に出場し、３年連続の本塁打王こそ逃したが、自己最高の５５本塁打。打率２割８分２厘、１０２打点、２０盗塁の成績を残した。投手としても２３年９月の右肘手術から６月に復帰し、８月には７４９日ぶりの白星をマークした。１４試合で１勝１敗、防御率２・８７。新たな「５０―５０」（５０本塁打、５０奪三振）を初めて成し遂げ、ポストシーズンでも二刀流で躍動。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第４戦では、投げては７回途中無失点１０Ｋ、打っては３本塁打という伝説をつくり、ドジャース球団史上初のワールドシリーズ連覇に導いた。今季は移籍後初めて開幕から二刀流としてフル稼働する“完全復活”が期待されている。

今年は３月６日に東京ドームの台湾戦で初戦を迎える第６回ＷＢＣに出場する。侍ジャパンの井端監督は投手での登板を含めて大谷の起用法に関しては不透明であることを強調し、２月のキャンプイン後の状態を見極める考え。大谷は２月中旬から米アリゾナ州グレンデールでド軍キャンプに参加予定となっている。