サッカーU-23日本代表DFが欧州クラブへ移籍決定

日本サッカー界の若き逸材に吉報が届いた。J2大宮に所属するU-23日本代表DF市原吏音がオランダ1部AZへ完全移籍。契約期間は2031年6月まで。ファンからは期待の声が相次いで寄せられている。

20歳の市原は大宮のアカデミー出身。2023年にクラブ史上最年少の18歳5日でトップチームデビューを果たし、翌年にスタメンに定着した。J3優勝の立役者となると、昨季はJ2で29試合に出場し、リーグベストイレブンに選出された。

サウジアラビアで現地24日まで行われたU-23アジアカップでは、28年ロサンゼルス五輪を目指す日本代表の主将としてチームを牽引。大会後、移籍報道が伝えられた中、1月31日にAZ、大宮の双方から正式発表された。

SNS上の日本のファンからは「日本の期待の若手CBがまた1人海外へ」「オランダでどのくらい活躍するか楽しみすぎる」「日本の宝です よろしくお願いします！」「AZと2031夏までの大型契約」「キター！ 俺たちのリオンが欧州へ！」「オランダは本当にいい選択」といった期待の声があふれた。

AZは過去2度のリーグ優勝を誇り、日本代表DF毎熊晟矢が所属している。



（THE ANSWER編集部）