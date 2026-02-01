ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１月３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に出席した。３月６日に東京ドームの台湾戦で初戦を迎える第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）には出場予定。投手での起用については「まだわからない」と言及し、すでにブルペン投球も始めたことを明かした。

大谷は１月２４日（同２５日）にニューヨークで行われた第１０１回全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）ニューヨーク支部主催の晩さん会に出席。昨季のＭＶＰ受賞者として壇上に立つと、「私の愛する妻、真美子、娘（第１子）、デコイ（愛犬デコピン）、私の人生をかけがえのないものにしてくれて、いつもそばにいてくれることに感謝しています」と英語でスピーチをしていた。

大谷は３月６日に東京ドームの台湾戦で初戦を迎える第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場予定。昨年１１月に自ら出場の意向を表明すると、同１２月には正式に発表された。侍ジャパンの井端監督は、投手での登板を含めて起用法に関しては不透明であることを強調し、キャンプイン後の状態を見極めることとなっている。２月中旬からはアリゾナ州グレンデールで行われるドジャースキャンプに参加予定となっている。