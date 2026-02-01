イベントでファンと交流

米大リーグ・ドジャースのブレイク・スネル投手の“転職”姿が話題となっている。米ファーストフードチェーンでのイベントで、タコスを作ったりドライブスルーで注文を受けるなどファンと交流。米ファンを歓喜させている。

「ドジャース・ラブ・LA・コミュニティ・ツアー」の一環で地元のファストフードチェーン「ジャック・イン・ザ・ボックス」に現れたスネル。ブルスダー・グラテロル、エドガルド・エンリケスの両投手とともに、タコスを作り、ドライブスルーでの注文も受けた。

ドジャースは日本時間1月31日に公式インスタグラムを更新。スネルらが店員に扮する写真を投稿した。2024年オフのドジャース加入時に5年総額1億8200万ドル（約273億円＝当時）で契約した左腕の意外な姿に、X上の米ファンからは様々な声が上がった。

「2つタコスちょうだい」

「すごいクルーだ！」

「なんで先に言ってくれないんだよ」

「彼らが次にどこにいるのか、どうやったら知れるの？」

「オフシーズンにバイトしないといけなかったんだろ？」

「これを逃しただなんて、信じられない」

スネルは昨季序盤に負傷者リスト（IL）入りしたが、レギュラーシーズンで5勝4敗、防御率2.35の成績を残した。ポストシーズンでも活躍し、チームの2年連続世界一に貢献した。



（THE ANSWER編集部）