極上のととのいを！天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル「大和サウナ」
新栄観光が運営する「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」は、大浴場内の遠赤外線サウナをリニューアルします。
オートロウリュウ＆オート熱波を備えた「大和サウナ」として、2026年2月19日(木)にオープン予定です。
リニューアルオープン日：2026年2月19日(木)
店舗名称：大和サウナ(ヤマトサウナ)
営業時間：6：00〜翌2：30(奈良健康ランドは24時間営業)
施設名：天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル
所在地：奈良県天理市嘉幡町600-1
アクセス：【車】西名阪自動車道「郡山IC」・ 京奈和自動車道「郡山南IC」より南へ約2km／【電車】近鉄天理線「二階堂駅」より、徒歩約15分(JR郡山駅・近鉄平端駅より無料送迎バスあり)
奈良健康ランドの男女大浴場内にある従来の「遠赤外線サウナ」が、オートロウリュウ＆オート熱波を備えた「大和サウナ」に生まれ変わります。
このサウナは、毎時間定刻で自動的にサウナストーンへ水をかけて蒸気を発生させる「オートロウリュウ」や、ロウリュウ後、天井備え付けのブロアから風を送る「オート熱波」が行えるのが特徴です。
男性サウナ完成イメージ
広々とした空間で、オートロウリュウとオート熱波を存分に楽しめます。
女性サウナ完成イメージ
女性側にも最新設備を導入し、快適なサウナ体験を提供します。
オープニングイベント
リニューアルを記念して、2026年2月19日(木)から22日(日)までの4日間、毎日アウフグースイベントが開催されます。
19日(木)と20日(金)は、奈良健康ランドのスタッフチーム「ならけんアウフグースチーム」のメンバーが登場。
21日(土)は、男性側に素面のいいだ。さん、女性側にむいちゃんさんを迎えて開催されます。
最終日の22日(日)には、五塔 熱子さんが男女両方でアウフグースを披露します。
メンテナンス休館のお知らせ
リニューアル工事に伴い、2026年2月4日から19日午前6時までメンテナンス休館となります。
オートロウリュウとオート熱波で、新しいサウナ体験が楽しめる「大和サウナ」。
豪華ゲストが登場するオープニングイベントも見逃せません。
天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル「大和サウナ」の紹介でした。
