極上のととのいを！天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル「大和サウナ」

新栄観光が運営する「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」は、大浴場内の遠赤外線サウナをリニューアルします。

オートロウリュウ＆オート熱波を備えた「大和サウナ」として、2026年2月19日(木)にオープン予定です。

天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル「大和サウナ」

リニューアルオープン日：2026年2月19日(木)

店舗名称：大和サウナ(ヤマトサウナ)

営業時間：6：00〜翌2：30(奈良健康ランドは24時間営業)

施設名：天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル

所在地：奈良県天理市嘉幡町600-1

アクセス：【車】西名阪自動車道「郡山IC」・ 京奈和自動車道「郡山南IC」より南へ約2km／【電車】近鉄天理線「二階堂駅」より、徒歩約15分(JR郡山駅・近鉄平端駅より無料送迎バスあり)

奈良健康ランドの男女大浴場内にある従来の「遠赤外線サウナ」が、オートロウリュウ＆オート熱波を備えた「大和サウナ」に生まれ変わります。

このサウナは、毎時間定刻で自動的にサウナストーンへ水をかけて蒸気を発生させる「オートロウリュウ」や、ロウリュウ後、天井備え付けのブロアから風を送る「オート熱波」が行えるのが特徴です。

男性サウナ完成イメージ

広々とした空間で、オートロウリュウとオート熱波を存分に楽しめます。

女性サウナ完成イメージ

女性側にも最新設備を導入し、快適なサウナ体験を提供します。

オープニングイベント

リニューアルを記念して、2026年2月19日(木)から22日(日)までの4日間、毎日アウフグースイベントが開催されます。

19日(木)と20日(金)は、奈良健康ランドのスタッフチーム「ならけんアウフグースチーム」のメンバーが登場。

21日(土)は、男性側に素面のいいだ。さん、女性側にむいちゃんさんを迎えて開催されます。

最終日の22日(日)には、五塔 熱子さんが男女両方でアウフグースを披露します。

メンテナンス休館のお知らせ

リニューアル工事に伴い、2026年2月4日から19日午前6時までメンテナンス休館となります。

オートロウリュウとオート熱波で、新しいサウナ体験が楽しめる「大和サウナ」。

豪華ゲストが登場するオープニングイベントも見逃せません。

天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル「大和サウナ」の紹介でした。

