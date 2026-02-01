東名阪の中継拠点ニーズに対応！三菱商事都市開発「MCUD・ZIP静岡掛川」

三菱商事都市開発とPhoenix Property Investors Japan Limitedは、静岡県掛川市長谷にて開発を進めていた物流施設「MCUD・ZIP静岡掛川」が2026年1月30日に竣工したことを発表しました。

静岡県内では初となる物流施設開発事業です。

三菱商事都市開発「MCUD・ZIP静岡掛川」

「MCUD・ZIP静岡掛川」は、三菱商事都市開発とPhoenix Property Investors Japan Limitedが共同で開発した物流施設です。

MCUD・ZIP静岡掛川 施設概要

施設名：MCUD・ZIP静岡掛川

所在地：静岡県掛川市長谷字小出ヶ谷1319-51他

交通：東名高速道路「掛川」IC約3.0km JR東海道本線「掛川」駅約2.3km

敷地面積：約24,210m2

延床面積：約52,600m2

構造・規模：鉄筋コンクリート造+鉄骨造/地上4階建

設計・施工：鈴与建設

物流業界は、トラックドライバー不足やEC拠点の拡大など大きな転換点を迎えています。

これまで首都圏や関西圏を中心に物流施設開発に取り組んできた三菱商事都市開発が、時代の変化に合わせて静岡県内で初の物流施設開発に取り組みました。

本施設は、東名阪の中間地点である静岡県掛川市に位置します。

首都圏、関西圏ともに約200〜300km圏内と、広域配送や中継拠点ニーズに対応可能な立地です。

主要幹線道路である国道1号へのアクセスにも優れており、JR東海道本線「掛川」駅まで約2.3kmと近く、雇用確保の面でも大きな魅力のある施設となっています。

施設機能

この施設は、ワンフロア約3,500坪を確保した1‐2階に接車可能な4階建てのマルチテナント型物流施設です。

最大4テナントへの分割賃貸が可能であり、カゴ車およびパレット搬送可能な垂直搬送機4基と荷物用エレベーター4基を完備しています。

また、柱スパンを10m以上確保し、柔軟な倉庫内レイアウトに対応する汎用性の高い仕様です。

エントランスには掛川市の歴史になぞらえ、掛川城の城壁や東海道の宿場町をモチーフとしたデザインが取り入れられています。

環境認証取得とサステナビリティに関する取り組み

本施設では、屋根上に太陽光発電設備を設置し一部の照明や電力を賄うなど、施設内設備の省エネ化および環境負荷軽減を実現します。

これにより、建築環境総合性能評価システム「CASBEE」において「Aランク」を、建築物省エネルギー性能表示制度「BELS」において最高位の「6つ星」および「ZEB」認証を取得しています。

「CASBEE」評価概要

認証制度：建築環境総合性能評価システム

評価ツール：建築(新築)2021年SDGs対応版

取得年月：2025年1月

評価ランク：Aランク

「BELS」評価概要

認証制度：建築物省エネルギー性能表示制度BELS

評価ツール：BELS 評価業務方法書

取得年月：2024年12月

評価ランク：BELS6つ星(最高位)

特記事項：『ZEB』

再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率：51％削減

再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率：51％削減

三菱商事都市開発の物流施設 ブランドネーム「MCUD LOGISTICS」

三菱商事都市開発が展開する物流施設ブランド「MCUD LOGISTICS」

これまでに開発された物件と、開発中の物件を紹介します。

開発済物件

MCUD Logistics千葉北（千葉県千葉市若葉区愛生町）2015年12月竣工

MCUD Logistics本牧（神奈川県横浜市中区豊浦町）2016年1月竣工

MCUD Logistics川崎（神奈川県川崎市高津区北見方）2016年5月竣工

MCUD Logistics川崎II（神奈川県川崎市川崎区白石町）2017年1月竣工

MCUD Logistics市川II（千葉県市川市塩浜）2017年7月竣工

MCUD Logistics座間（神奈川県座間市広野台）2018年1月竣工

MCUD Logistics市川（千葉県市川市東浜）2018年1月竣工

MCUD Logistics八千代（千葉県八千代市緑が丘西）2019年9月竣工

MCUD Logistics上尾（埼玉県上尾市堤崎）2020年6月竣工

MCUD Logistics鶴ヶ島（埼玉県鶴ヶ島市富士見）2020年6月竣工

MCUD Logistics神戸西（兵庫県神戸市須磨区弥栄台）2021年12月竣工

MCUD・SGリアルティ川崎（神奈川県川崎市高津区下野毛）2022年5月竣工

MCUD Logistics野田（千葉県野田市尾崎）2022年7月竣工

MCUD Logistics久喜（埼玉県久喜市桜田）2022年11月竣工

MCUD Logistics野田II（千葉県野田市七光台）2023年1月竣工

MCUD Logistics神戸西II（兵庫県神戸市西区見津が丘）2023年3月竣工

MCUD Logistics札幌（北海道札幌市白石区米里）2023年11月竣工

MCUD Logistics南吹田（大阪府吹田市南吹田）2023年11月竣工

MCUD Logistics小牧北（愛知県丹羽郡扶桑町）2024年4月竣工

MCUD・ZIPひょうご東条（兵庫県加東市南山）2024年10月竣工

MCUD Logistics小牧（愛知県小牧市文津）2024年10月竣工

MCUD Logistics久喜II（埼玉県久喜市江面）2024年12月竣工

MCUD・ZIP大阪平野（大阪府大阪市平野区加美南）2025年3月竣工

MCUD・ZIP静岡掛川（静岡県掛川市長谷）2026年1月竣工

開発中物件

(仮称)東扇島自動冷凍倉庫開発案件（神奈川県川崎市川崎区東扇島）2026年夏竣工予定

(仮称)大阪平野駅前複合施設計画（大阪府大阪市平野区平野北）2028年冬竣工予定

東名阪の中間地点という好立地で、環境性能にも優れた新たな物流施設です。

今後の物流業界を支える重要な拠点となりそうです。

三菱商事都市開発とPhoenix Property Investors Japan Limitedによる「MCUD・ZIP静岡掛川」の紹介でした。

