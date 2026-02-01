サンケイアイ(産経新聞グループ)は、応援広告・センイル広告の申込サイト「StellaAD(ステラアド)」を2026年1月30日にグランドオープンします。

今回のグランドオープンにあわせて、対応エリアの拡大およびサイトの全面リニューアルを実施します。

ファンが推しを応援するための多様な広告枠が、より使いやすく進化します。

手軽に推し活！サンケイアイ 応援広告申込サイト「StellaAD」

サービス名：StellaAD(ステラアド)

グランドオープン：2026年1月30日

主な機能：駅広告・街頭ビジョン・新聞折込広告・クラウドファンディングなどを活用した応援広告(センイル広告含む)の申込受付

対応エリア：日本全国および海外(順次拡大)

特長：新聞折込で応援広告が出せる唯一のサイト！(2025年9月1日時点)

申込Webサイト：https://stella-ad.shop/

「StellaAD」は、ファンが推しを応援するために、駅広告や街頭ビジョン、新聞折込広告など多様な広告枠を利用できる応援広告申込サービスです。

2025年9月1日のプレオープン以降、多くの反響を受け、対応エリアを日本全国、さらに海外へと順次拡大してきました。

今回のグランドオープンでは、より多くの方が安心して利用できるよう、サイトデザインおよびUIを刷新しました。

初めて応援広告に挑戦する方でも分かりやすく、スムーズに申し込みができる構成へと進化しました。

誕生日(センイル広告)のお祝いはもちろん、デビュー記念日、ライブ開催記念、日々の応援など、さまざまな「推し活」のシーンに対応できる広告メニューを今後も拡充予定です。

「StellaAD」は、ファン一人ひとりの「応援したい」という想いをカタチにし、街や社会へと広げる新しい応援文化の創出を目指します。

新聞折込で応援広告が出せる唯一のサイト！

「StellaAD」の最大の特長は、新聞折込で応援広告が出せる唯一のサイトであることです（2025年9月1日時点）。

この特長を活かし、より多くのファンが手軽に応援広告を出すことが可能になりました。

推しへの想いをカタチにできる応援広告申込サイト「StellaAD」。

このリニューアルで、あなたの「推し活」がもっと楽しく、もっと身近なものになります。

サンケイアイ 応援広告申込サイト「StellaAD」の紹介でした。

