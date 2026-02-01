従業員満足度向上！物流応援団「社内デマルシェ」商品無料提供サービス開始

物流応援団が展開する福利厚生サービス「社内デマルシェ」にて、契約企業向けの新サービスが開始されました。

「食べられるものをゴミにしない」をコンセプトに、賞味期限前に販売期限を迎える商品を従業員へ無料で提供します。

この取り組みは、食品ロス削減に貢献しながら、企業の従業員満足度(ES)向上を実現する施策として注目されています。

物流応援団「社内デマルシェ」商品無料ご提供サービス

「社内デマルシェ」は、「昼食も晩のおかずも社内で買えちゃう。」をコンセプトに、契約企業の社内に冷凍ショーケースを設置するサービスです。

老舗精肉店のお肉商品からナショナルブランドのレンチン商品まで、豊富なラインナップを他店に負けない価格帯で販売し、導入企業のES向上に貢献しています。

今回、この「社内デマルシェ」の契約企業様向けに、新たなサービスとして“賞味期限前に販売期限を迎える商品”を従業員へ無料で提供する取り組みがスタートしました。

ご興味をいただけた企業様はお気軽に当社までお問合せください。

食品ロスと福利厚生、両方に応える仕組み

食品の物流を主に行う物流応援団グループが、メーカーや商社とタッグを組み、SDGsの活動の一環としてこのサービスは実現しました。

廃棄される可能性のある食品を有効活用する仕組みを構築し、食品廃棄の削減という社会貢献と、導入企業従業員への実質的な福利厚生を両立させます。

この無料商品配布は、地域の福祉施設などにも提供されています。

なお、このサービスで扱う商品は小売店で販売実績がある安心な食品です。

ご提供内容

無料提供サービスの内容は、不定期でのご提供となります。

社内デマルシェの担当スタッフが直接お届けします。

商品アイテムは、総菜系、デザート系、漬物などの加工食品が中心です。

賞味期限がおよそ1〜2か月程度の商品が対象となります。

福利厚生サービス「社内デマルシェ」について

サービス開始から約2年、依頼企業多数で設置企業が増加中です。

ランチはもちろん夜食でも食べられる冷凍食品のレパートリーを増やすことで、タイムパフォーマンスが高いサービスとして支持されています。

お仕事や家事で忙しい主婦の方や、単身の男性にも大人気です。

「社内デマルシェ」のサービス特徴

初期費用はゼロで、設置はもちろん、商品補充、現金回収は物流応援団が担当します。

忙しい仕事の合間に食事がとれるほか、甘いおやつも用意されています。

商品はほぼ原価で購入可能です。

購入方法は現金だけでなくPayPayにも対応しています。

ランチミーティングなど、コミュニケーションツールとしても活用できます。

豊富な商品ラインナップ例

冷凍食品の定番「チャーハン」もラインナップ。

手軽に楽しめる「パスタ」も用意されています。

小腹が空いたときに嬉しい「肉まん」なども購入可能です。

ご利用の流れとサービス概要

サービス名：社内デマルシェ

提供開始日：即日対応可能

初期費用：ゼロで、冷凍ショーケースを設置

月額サービス料金：33,000円(税込) ※年払い特割制度あり

デリバリーから補充、集金業務まで、全て物流応援団のスタッフが行うため手間がかかりません。

また、購入数と集金額に差額が生じた場合も、物流応援団が負担するため安心して導入できます。

企業の社会的評価と従業員満足度を同時に高める、新しい形の福利厚生サービスです。

物流応援団「社内デマルシェ」の紹介でした。

